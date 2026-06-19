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Eingestellt
GC024/10
GC4865/02R1
GC7620/30R1
GC2930/35R1
GC3721/02R1
GC2040/70R1
GC2040/20R1
GC6611/30R1
GC7635/30R1
GC2045/26R1
Verhindert Kalkablagerungen
Geeignet für alle Bügeleisen
1 Kartusche enthalten
Kalkablagerungen können dein Bügeleisen verstopfen und zu Rostbildung führen, was Schäden am Gerät verursachen kann. Das spezielle Ionenaustauschharz im Filter entfernt 99 % des Kalks aus dem Leitungswasser und verlängert so die Lebensdauer deines Bügeleisens um das bis zu 4-Fache*.
Das demineralisierte Wasser aus IronCare verhindert Kalkablagerungen im Bügeleisen. Kalziumpartikel blockieren nicht die Dampflöcher, sodass dein Bügeleisen eine konstante Dampfqualität liefert.
Mit dem IronCare Filter kannst du den Wasserbehälter deines Bügeleisens ganz einfach jedes Mal nachfüllen. Die rutschfesten Handgriffe ermöglichen eine komfortablere Handhabung.
Auszeichnungen
Bewertungen
Getestet mit der Philips GC5000 Series mit Wasser mit einer Härte von 16,8° dH, nur in Bezug auf den Kalkeffekt.