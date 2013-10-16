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Eingestellt

ComfortCareDampfbügeleisen

GC2710

3.6
| (18) Bewertungen

1 Auszeichnung

Einfach, schnell und effektiv
Sie wollen leistungsstarken Dampf und ein Bügeleisen, auf das Sie sich verlassen können. Mit 90 g Dampfstoß, 2.000 W für konstant hohen Dampfausstoß und dem Selbstreinigungssystem erhalten Sie ein praktisches Philips Bügeleisen GC2710/02 und haltbare Qualität!
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Bügeleisen mit länger anhaltender Dampfleistung

Einfach, schnell und effektiv

  • 30 g

Dampfstoß bis zu 90 g zum Glätten hartnäckiger Falten

Dampfstoß bis zu 90 g zum Glätten hartnäckiger Falten

Der Dampfstoß des Bügeleisens von 90 g ermöglicht ein müheloses Glätten auch von hartnäckigen Falten.

Bügelsohle mit Antihaftbeschichtung

Bügelsohle mit Antihaftbeschichtung

Die Bügelsohle Ihres Philips Bügeleisens ist mit einer speziellen Antihaftbeschichtung ausgestattet, die auf allen Materialien eine optimale Gleitfähigkeit gewährleistet.

Selteneres Nachfüllen aufgrund des extragroßen Wasserbehälters (300 ml)

Selteneres Nachfüllen aufgrund des extragroßen Wasserbehälters (300 ml)

Da ein Nachfüllen dank des großen Wasserbehälters (300 ml) weniger häufig erforderlich ist, können Sie mehr Kleidungsstücke in einem Arbeitsgang bügeln.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.6

von 5

18

Bewertungen

2

16/10/2013

Italia

Italia

Il prodotto é pratico ed efficace

Il nome del modello "Care Comfort" rispecchia le caratteristiche e le qualità del prodotto: il peso leggero rende il ferro da stiro molto maneggevole e di facile utilizzo e le funzioni accessorie garantiscono il comfort e l'efficacia della performance.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ComfortCare GC2710 Ferro da stiro verfasst

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Diese Bewertung wurde für ComfortCare GC2710 Ferro da stiro verfasst

30/08/2013

Nederland

Nederland

Top!

Strijkt lekker, genoeg stoom en kreukels verdwijnen als sneeuw voor de de zon.

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Diese Bewertung wurde für ComfortCare GC2710 Stoomstrijkijzer verfasst

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24/08/2012

France

France

Verifizierter Käufer

Tout ce qu'on recherche quand on repasse!

La prise en main est facile ainsi que le remplissage. Vapeur constante et semelle assurent un repassage rapide et de qualité.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ComfortCare GC2710 Fer vapeur verfasst

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