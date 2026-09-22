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Für Gaming
Dieser Monitor eröffnet Ihnen ultraschnelle Konnektivität auf höchstem Niveau.
Erfahren Sie, wie Philips Monitore mit Technologien wie PowerSensor, LightSensor und Energieeffizienzklasse A den Energieverbrauch senken und Materialien effizienter nutzen.
Entwickelt mit allem, was Sie für einen modernen, kollaborativen Remote-Arbeitsplatz benötigen.
Innovation in jedem Pixel
Was Philips Monitore besonders macht
Philips Monitore stehen für brillante Bildqualität, intelligente Funktionen und ein modernes, elegantes Design – ideal für den Einsatz im Büro oder zu Hause. Profitieren Sie von zuverlässiger Leistung, intuitiver Bedienung und gestochen scharfen Bildern – Tag für Tag.
Philips Monitore erfüllen die Anforderungen moderner, vielseitiger Berufstätiger mit einer breiten Auswahl innovativer Lösungen. Sie steigern die Produktivität, bieten naturgetreue Bildqualität, fördern das Wohlbefinden am Arbeitsplatz und unterstützen einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.
Die Philips Monitore für den Heimgebrauch bieten eine vielseitige Auswahl an Displays – abgestimmt auf moderne, abwechslungsreiche Lebensstile und unterschiedlichste Anforderungen im Alltag.
Evnia steht für Weitblick und Innovationskraft. Mit einem wegweisenden, offenen Ansatz schaffen wir eine moderne Atmosphäre in der Gaming-Welt – und verbinden sie mit der bewährten Expertise und Qualität der Marke Philips.
Optimiert für KMU. Entwickelt für nachhaltigen Erfolg. Bei Philips Monitors kennen wir die spezifischen Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen – und entwickeln unsere Lösungen gezielt darauf abgestimmt.
TCO Certified Edge
Mit TCO Certified Philips Monitoren entscheiden Sie sich für Innovation, Leistung und Nachhaltigkeit. Entwickelt für alle, die Wert auf höchste Qualität und einen verantwortungsvolleren Umgang mit der Umwelt legen.
Der Philips Videokonferenz-Monitor bietet eine nahtlose All-in-One-Lösung für Videogespräche. Integrierte Webcam, Mikrofon und Lautsprecher sorgen für umfassende Audio- und Videounterstützung.
Profitieren Sie von einer einzigen Kabelverbindung, die Ihren Arbeitsplatz vereinfacht und Ihre Produktivität steigert – mit Philips USB-C-Docking-Monitoren. Mit nur einem Kabel können Sie die Akkulaufzeit Ihres Laptops verlängern, ganz ohne zusätzliche Netzteile.
Erleben Sie lebendige, naturgetreue Farben, perfektes Schwarz und flüssige Bewegungen mit Philips OLED- und QD-OLED-Monitoren – entwickelt für außergewöhnliche Bildqualität und ein immersives Seherlebnis.
Hilfe zu Ihrem Produkt erhalten; Handbücher finden; die besten Tipps und Tricks erfahren; Probleme beheben