Docking-Lösungen

Profitieren Sie von einer einzigen Kabelverbindung, die Ihren Arbeitsplatz vereinfacht und Ihre Produktivität steigert – mit Philips USB-C-Docking-Monitoren. Mit nur einem Kabel können Sie die Akkulaufzeit Ihres Laptops verlängern, ganz ohne zusätzliche Netzteile.