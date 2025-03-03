Nutzungsbedingungen

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Personenbezogene Daten werden entsprechend den einschlägigen Gesetzen verarbeitet. Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte den Datenschutzbestimmungen | Philips.
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6.1. Durch die Weiterleitung von Benutzerinhalten an die Webseite erklären Sie, dass die Materialien geeignet, konstruktiv und sachdienlich sind und keine rechtswidrigen oder auf sonstige Weise für die Veröffentlichung ungeeigneten Inhalte aufweisen, insbesondere nicht (i) für eine andere natürliche oder juristische Person diffamierend oder dieser abträglich sein können, (ii) Personen oder Sachen Schaden zufügen oder anderweitig diffamieren oder schikanieren können, (iii) die Rechte eines Dritten (einschließlich des Rechts auf Achtung der Privatsphäre oder des Rechts auf Öffentlichkeit) verletzen können, (iv) pornografisch, obszön, vulgär, anstößig oder bedrohlich sind, (v) kulturell, ethnisch oder anderweitig verwerflich sind oder (vi) rechtswidrige Handlungen nahe legen oder unterstützen. 6.2. Vor der Weiterleitung von Materialien müssen Sie alle vertretbaren Anstrengungen unternehmen, um Viren oder andere Schädlinge oder zerstörerische Komponenten zu suchen und zu entfernen. Sie dürfen auch keine Kettenbriefe, Schneeballsysteme, Umfragen und Bittgesuche über diese Webseite weiterleiten. Sie dürfen Kopfzeilen nicht fälschen oder die Identität oder sonstige Daten manipulieren, um die Herkunft, der durch unsere Webseite übermittelten Inhalte und/oder Benutzerinhalte zu verschleiern oder um Ihre Anwesenheit auf der Webseite zu manipulieren. Sie dürfen unsere Webseites, Server oder Netzwerke nicht stören bzw. keine Handlungen vornehmen, die zu einer unvertretbar oder unverhältnismäßig hohen Belastung unserer Infrastruktur führen.
6.3. Sie versichern und sichern zu, dass die an die Webseite weitergeleiteten Inhalte keine Eigentumsrechte von Dritten verletzen, wie zum Beispiel Urheber-, Marken- oder Patentrechte oder Pflichten zur Wahrung der Vertraulichkeit.
6.4. Sie erkennen an und stimmen zu, dass die von Ihnen auf der Webseite zur Verfügung gestellten Benutzerinhalte, die nicht dem Schutz von geistigen Eigentumsrechten unterliegen, unentgeltlich von anderen Mitwirkenden genutzt werden dürfen.
6.5. Sie erteilen Philips und den mit Philips im Sinne des § 15 AktG verbundenen Unternehmen, Lizenznehmern sowie anderen Partnern hiermit eine weltweit gültige, unwiderrufliche, kostenfreie, nicht ausschließliche Lizenz, die von Ihnen weitergeleiteten und veröffentlichten Benutzerinhalte auf dieser Webseite oder auf anderen Webseiten von Philips oder in anderen Marketingmaterialien oder Veröffentlichungen von Philips in allen Medien jedweder Art zu verwenden, zu vervielfältigen, davon abgeleitete Versionen zu erstellen, zu verteilen, zu veröffentlichen, öffentlich bekannt zu geben und zu übertragen. Diese Lizenz beinhaltet auch das Recht zur Vergabe von Unterlizenzen und zur Übertragung der Lizenz selbst.
6.6. Sie allein sind verantwortlich für die eigenen Benutzerinhalte und haften für die Folgen ihrer Weiterleitung und/oder Veröffentlichung. Philips ist berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, die Benutzerinhalte vor und/oder nach ihrer Weiterleitung zu prüfen und zu überwachen. Sie erkennen jedoch an, dass wir nicht in der Lage sind, sämtliche Benutzerinhalte zu überwachen oder zu prüfen. Philips und die mit ihr im Sinne des § 15 AktG verbundenen Unternehmen, Partner, Lizenzgeber, Lizenznehmer und Lieferanten haften unter keinen Umständen für die Genauigkeit, Vollständigkeit, Qualität oder Gültigkeit von Benutzerinhalten, die von Dritten auf der Webseite veröffentlicht werden.
6.7. Philips befürwortet oder bestätigt weder Benutzerinhalte noch darin ausdrücklich genannte Meinungen, Empfehlungen oder Ratschläge. Philips lehnt jegliche Haftung in Verbindung mit Benutzerinhalten ausdrücklich ab.
6.8. Philips allein darf und kann Aussagen oder sonstige Benutzerinhalte, die unzulässig oder unsachgemäß sind oder die vorliegenden Nutzungsbedingungen auf sonstige Weise verletzen, jederzeit ohne Vorankündigung oder Zustimmung und nach alleinigem Ermessen bearbeiten und/oder entfernen. Jeder Nutzer, nach dessen Auffassung weitergeleitete Benutzerinhalte unzulässig oder unsachgemäß sind, sollte sich unverzüglich per E-Mail mit Philips in Verbindung setzen (unsere E-Mail-Anschrift finden Sie unter: www.philips.at/a-w/herausgebe). Nach Eingang einer derartigen Benachrichtigung werden wir alle angemessenen Anstrengungen unternehmen, um die unserer Auffassung nach notwendigen Maßnahmen innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu ergreifen. Da es sich hierbei um einen manuellen Prozess handelt, sollten Sie beachten, dass wir bestimmte Benutzerinhalte nicht unverzüglich entfernen oder bearbeiten können.
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6.2. Vor der Weiterleitung von Materialien müssen Sie alle vertretbaren Anstrengungen unternehmen, um Viren oder andere Schädlinge oder zerstörerische Komponenten zu suchen und zu entfernen. Sie dürfen auch keine Kettenbriefe, Schneeballsysteme, Umfragen und Bittgesuche über diese Webseite weiterleiten. Sie dürfen Kopfzeilen nicht fälschen oder die Identität oder sonstige Daten manipulieren, um die Herkunft, der durch unsere Webseite übermittelten Inhalte und/oder Benutzerinhalte zu verschleiern oder um Ihre Anwesenheit auf der Webseite zu manipulieren. Sie dürfen unsere Webseites, Server oder Netzwerke nicht stören bzw. keine Handlungen vornehmen, die zu einer unvertretbar oder unverhältnismäßig hohen Belastung unserer Infrastruktur führen.
7.1. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTEN PHILIPS UND DIE MIT IHR IM SINNE DES § 15 AktG VERBUNDENEN UNTERNEHMEN SOWIE IHRE PARTNER, LIZENZGEBER, LIZENZNEHMER ODER LIEFERANTEN FÜR AUFWENDUNGEN, KOSTEN ODER UNMITTELBARE, MITTELBARE, STRAFE EINSCHLIESSENDE, KONKRETE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER SONSTIGE SCHÄDEN, DIE DURCH bzw. IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ZUGANG ODER DER NUTZUNG bzw. DER UNMÖGLICHKEIT DES ZUGANGS ODER DER NUTZUNG DIESER WEBSEITE, DER INFORMATIONEN ODER DER BENUTZERINHALTE ENTSTEHEN. 7.2. Diese Haftungsausschlüsse finden keine Anwendung, soweit zwingend gehaftet wird, insbesondere im Falle im Falle der Produkthaftung nach Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit, in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, und bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, sofern diese die Erreichung des Vertragszwecks gefährden. Der Schadensersatz für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 7.3. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Nutzers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
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7.2. Diese Haftungsausschlüsse finden keine Anwendung, soweit zwingend gehaftet wird, insbesondere im Falle im Falle der Produkthaftung nach Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit, in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, und bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, sofern diese die Erreichung des Vertragszwecks gefährden. Der Schadensersatz für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
7.3. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Nutzers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
8.1. Philips haftet unter keinen Umständen für den Inhalt einer Webseite eines Dritten, die über einen Hyperlink mit dieser Webseite verbunden ist, gleichgültig, ob der betreffende Hyperlink gemäß den Nutzungsbedingungen von der Webseite oder von einem Dritten zur Verfügung gestellt wird. Jeder Link auf unserer Webseite zu einer anderen Webseite bedeutet keine Befürwortung dieser Webseite. Wir geben kein Urteil und keine Zusicherung in Bezug auf die Genauigkeit, Aktualität oder Eignung der Inhalte auf einer Webseite ab, die durch einen Link mit dieser Webseite verknüpft ist, und lehnen jegliche Haftung dafür ab.
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Die Webseite kann Verweise auf bestimmte Produkte und Dienstleistungen von Philips enthalten, die in einem bestimmten Land (noch) nicht zur Verfügung stehen. Diese Verweise bedeuten nicht oder sind keine Gewähr dafür, dass die betreffenden Produkte oder Dienstleistungen in einem bestimmten Land überhaupt zur Verfügung stehen. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Ansprechpartner vor Ort.
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Wenn Philips auf die Durchsetzung eines Teils der vorliegenden Nutzungsbedingungen verzichtet, so stellt dies keinen Verzicht auf die Rechte von Philips nach den vorliegenden Nutzungsbedingungen - weder für vergangene noch für zukünftige Handlungen aufseiten eines Dritten - dar. Weder die Tatsache, dass Philips Finanzmittel erhält, noch die Tatsache, dass sich ein Dritter auf die Handlungen von Philips verlässt, darf als Verzicht einer Partei auf einen Bestandteil der vorliegenden Nutzungsbedingungen angesehen werden. Nur eine spezielle, von einem bevollmächtigten Vertreter von Philips unterzeichnete Verzichtserklärung ist rechtsverbindlich.
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Die Überschriften über den Abschnitten in diesen Nutzungsbedingungen dienen nur der besseren Übersicht. Sie sind kein Bestandteil der Nutzungsbedingungen und haben keine Auswirkung auf die Bedeutung oder Auslegung der Nutzungsbedingungen.
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16.1. Sofern Sie Verbraucher sind, besteht die Möglichkeit, eine Beschwerde über die Europäische Online-Streitbeilegung unter folgendem Link: http://ec.europa.eu/odr zu klären. Wir ziehen es allerdings vor, Ihre Anliegen im direkten Austausch mit Ihnen zu klären und nehmen daher nicht an Verbraucherschlichtungsverfahren teil. 16.3. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein, so zieht dies nicht die Unwirksamkeit des übrigen Bestimmungen nach sich.
16.2. Die vorliegenden Nutzungsbedingungen und deren Auslegung unterliegen dem Recht Österreichs. Das UN-Kaufrecht findet keine Anwendung. Gerichtsstand ist Wien, soweit Sie Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind.
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