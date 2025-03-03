Nutzungsbedingungen

6. Beiträge zur Webseite



6.1. Durch die Weiterleitung von Benutzerinhalten an die Webseite erklären Sie, dass die Materialien geeignet, konstruktiv und sachdienlich sind und keine rechtswidrigen oder auf sonstige Weise für die Veröffentlichung ungeeigneten Inhalte aufweisen, insbesondere nicht (i) für eine andere natürliche oder juristische Person diffamierend oder dieser abträglich sein können, (ii) Personen oder Sachen Schaden zufügen oder anderweitig diffamieren oder schikanieren können, (iii) die Rechte eines Dritten (einschließlich des Rechts auf Achtung der Privatsphäre oder des Rechts auf Öffentlichkeit) verletzen können, (iv) pornografisch, obszön, vulgär, anstößig oder bedrohlich sind, (v) kulturell, ethnisch oder anderweitig verwerflich sind oder (vi) rechtswidrige Handlungen nahe legen oder unterstützen. 6.2. Vor der Weiterleitung von Materialien müssen Sie alle vertretbaren Anstrengungen unternehmen, um Viren oder andere Schädlinge oder zerstörerische Komponenten zu suchen und zu entfernen. Sie dürfen auch keine Kettenbriefe, Schneeballsysteme, Umfragen und Bittgesuche über diese Webseite weiterleiten. Sie dürfen Kopfzeilen nicht fälschen oder die Identität oder sonstige Daten manipulieren, um die Herkunft, der durch unsere Webseite übermittelten Inhalte und/oder Benutzerinhalte zu verschleiern oder um Ihre Anwesenheit auf der Webseite zu manipulieren. Sie dürfen unsere Webseites, Server oder Netzwerke nicht stören bzw. keine Handlungen vornehmen, die zu einer unvertretbar oder unverhältnismäßig hohen Belastung unserer Infrastruktur führen.

6.3. Sie versichern und sichern zu, dass die an die Webseite weitergeleiteten Inhalte keine Eigentumsrechte von Dritten verletzen, wie zum Beispiel Urheber-, Marken- oder Patentrechte oder Pflichten zur Wahrung der Vertraulichkeit.

6.4. Sie erkennen an und stimmen zu, dass die von Ihnen auf der Webseite zur Verfügung gestellten Benutzerinhalte, die nicht dem Schutz von geistigen Eigentumsrechten unterliegen, unentgeltlich von anderen Mitwirkenden genutzt werden dürfen.

6.5. Sie erteilen Philips und den mit Philips im Sinne des § 15 AktG verbundenen Unternehmen, Lizenznehmern sowie anderen Partnern hiermit eine weltweit gültige, unwiderrufliche, kostenfreie, nicht ausschließliche Lizenz, die von Ihnen weitergeleiteten und veröffentlichten Benutzerinhalte auf dieser Webseite oder auf anderen Webseiten von Philips oder in anderen Marketingmaterialien oder Veröffentlichungen von Philips in allen Medien jedweder Art zu verwenden, zu vervielfältigen, davon abgeleitete Versionen zu erstellen, zu verteilen, zu veröffentlichen, öffentlich bekannt zu geben und zu übertragen. Diese Lizenz beinhaltet auch das Recht zur Vergabe von Unterlizenzen und zur Übertragung der Lizenz selbst.

6.6. Sie allein sind verantwortlich für die eigenen Benutzerinhalte und haften für die Folgen ihrer Weiterleitung und/oder Veröffentlichung. Philips ist berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, die Benutzerinhalte vor und/oder nach ihrer Weiterleitung zu prüfen und zu überwachen. Sie erkennen jedoch an, dass wir nicht in der Lage sind, sämtliche Benutzerinhalte zu überwachen oder zu prüfen. Philips und die mit ihr im Sinne des § 15 AktG verbundenen Unternehmen, Partner, Lizenzgeber, Lizenznehmer und Lieferanten haften unter keinen Umständen für die Genauigkeit, Vollständigkeit, Qualität oder Gültigkeit von Benutzerinhalten, die von Dritten auf der Webseite veröffentlicht werden.

6.7. Philips befürwortet oder bestätigt weder Benutzerinhalte noch darin ausdrücklich genannte Meinungen, Empfehlungen oder Ratschläge. Philips lehnt jegliche Haftung in Verbindung mit Benutzerinhalten ausdrücklich ab.

6.8. Philips allein darf und kann Aussagen oder sonstige Benutzerinhalte, die unzulässig oder unsachgemäß sind oder die vorliegenden Nutzungsbedingungen auf sonstige Weise verletzen, jederzeit ohne Vorankündigung oder Zustimmung und nach alleinigem Ermessen bearbeiten und/oder entfernen. Jeder Nutzer, nach dessen Auffassung weitergeleitete Benutzerinhalte unzulässig oder unsachgemäß sind, sollte sich unverzüglich per E-Mail mit Philips in Verbindung setzen (unsere E-Mail-Anschrift finden Sie unter: www.philips.at/a-w/herausgebe). Nach Eingang einer derartigen Benachrichtigung werden wir alle angemessenen Anstrengungen unternehmen, um die unserer Auffassung nach notwendigen Maßnahmen innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu ergreifen. Da es sich hierbei um einen manuellen Prozess handelt, sollten Sie beachten, dass wir bestimmte Benutzerinhalte nicht unverzüglich entfernen oder bearbeiten können.