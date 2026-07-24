Nachhaltige Lösungen

Entwickelt für Langlebigkeit.

Wir bei Philips glauben daran, dass es bei Innovationen um das Kreieren hochwertiger Produkte geht, die Sie lange nutzen und dann recyceln können. Wir arbeiten schon seit Jahren mit dieser Idee und setzen sie auf viele Weisen um. Und das ist erst der Anfang.