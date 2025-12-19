Wir sind ein fokussierter führender Anbieter von Gesundheitstechnologie
Unser Unternehmenszweck bei Philips ist die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen mit sinnvollen Innovationen zu verbessern. Wir wollen bis 2030 jährlich das Leben von 2,5 Milliarden Menschen verbessern, davon 400 Millionen in unterversorgten Regionen. Als Technologieunternehmen entwickeln wir – und unsere Markenlizenznehmer – Innovationen mit der festen Überzeugung: Es gibt immer einen Weg, das Leben besser zu machen.
Bei Philips streben wir danach, unseren Kund*innen und Aktionär*innen einen langfristigen Mehrwert zu bieten, während wir verantwortungsbewusst gegenüber unserem Planeten und der Gesellschaft handeln – in Zusammenarbeit mit unseren Stakeholdern.
Innovationen für die Herausforderungen im Gesundheitswesen
Wir blicken stolz auf eine über 130-jährige Tradition wegweisender Innovationen zurück. Sinnvolle Entwicklungen, die sich an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden orientieren, stehen im Mittelpunkt unseres Handelns.
~9%of sales invested in R&D in 2025
Transforming healthcare deliveryPhilips was named a Clarivate Top 100 Global Innovator ™ 13th year in a row.Mehr lesen
676Medtech patent applications
MedTech patent filingsPhilips was the #1 company with European Patent Office in 2025.Mehr lesen
~50%software/data science focus in R&D in 2025
Trust and innovation go hand in hand79% of healthcare professionals are optimistic that AI could improve patient outcomes, but trust in the technology must be earned – so how to do this?Mehr lesen
53.000patent rights
People- and patient-centric innovationWe focus on innovations in monitoring, interventional, imaging, enterprise informatics and personal health.Mehr lesen
Die Technologiebranche entwickelt sich extrem schnell und Innovationen lassen sich nur eingeschränkt im Alleingang entwickeln. Daher arbeiten wir zunehmend mit Gesundheitsdienstleistungsunternehmen, Start-ups, Universitäten (insbesondere Universitätskliniken) und anderen Unternehmen zusammen.
Als verantwortungsvolles Unternehmen orientieren wir uns an hohen Standards in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Wir verankern Nachhaltigkeit tief in unseren Geschäftstätigkeiten – in unserem eigenen Betrieb aber auch gemeinsam mit unseren Partnerunternehmen.
Der Erfolg eines Unternehmens hängt von den Mitarbeitenden ab. Nur in einem wertschätzenden und respektvollen Arbeitsumfeld lässt sich der nötige Beitrag für den Unternehmenserfolg leisten.
Unsere Managementstruktur kombiniert verantwortungsvolle Führung und externe Kontrollen
Produkte kommen und gehen... Technologien ändern sich... Aber bei Philips geht es immer um eine Sache: Sinnvolle Innovationen zu schaffen, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen zu verbessern.
Wir bei Philips unterstützen Menschen dabei, ein gesundes Leben zu führen. Wir sind ein Technologieunternehmen, das sich um die Menschen und den Erhalt des Planeten kümmert.