Denn jedes Bild zählt
Philips Ultraschalllösungen vernetzen Technologie, Klinikteams und Patient*innen, um eine patientenzentrierte Versorgung zu ermöglichen und die Patientenerfahrung zu verbessern. Unsere umfassende Palette – von ultramobilen bis hin zu Ultraschallsystemen der Spitzenklasse mit Gerätewagen – ist darauf ausgelegt, das klinische Vertrauen zu stärken, mit Innovationen, die die Bildqualität und Leistung verbessern. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, nachhaltige Lösungen für Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und einfache Bedienung zu entwickeln. In Kombination mit gemeinsamer Architektur und umfassenden Serviceprogrammen bieten unsere Lösungen einen dauerhaften Wert für Sie und Ihre Patient*innen.
Entdecken Sie die große Auswahl an Ultraschallsystemen von Philips, mit denen Sie hervorragend für die Herausforderungen im Klinikalltag gerüstet sind.
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Unser Portfolio an Ultraschallsystemen für die allgemeine Bildgebung erleichtert klinische Entscheidungen, verbessert das Patientenerlebnis und trägt zur Effizienzsteigerung bei. Erfahren Sie wie.
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Das neue Flash Ultraschallsystem 5100 POC – entwickelt für die Herausforderungen am Point of Care