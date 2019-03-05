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Für normale bis empfindliche Haut
Für die tägliche Anwendung
Alle 3 Monate austauschen
Einfaches Austauschen
Genauso sanft zur sensiblen Haut wie die Reinigung von Hand. Reinigung mit einzigartigen, sanften und weichen Borsten, ohne die Haut auszutrocknen. Die speziellen Borsten sind sogar dünner und weicher als die eines normalen Bürstenkopfs und sorgen für eine weichere und gründlichere Reinigung. Besonders geeignet für sensible Haut.
Durch die Reinigung mit VisaPure können Sie mehr Make-up-Rückstände und abgestorbene Hautzellen entfernen. Dank des gründlichen Reinigungseffekts werden Hautpflegeprodukte wie Cremes, Seren und Essenzen besser von der Haut aufgenommen.
Alle VisaPure-Bürsten bieten die einmalige 5-in-1-Bürstentechnologie. Jede einzelne Faser wurde zweimal poliert, damit sie leichter über die Haut gleitet. VisaPure-Fasern sind extra lang und daher absolut hautschonend. Für eine optimale Reinigung sind die VisaPure-Fasern bis zu dreimal kleiner als Ihre Poren und eng verteilt, so erreichen sie in einer Anwendung mehr Poren. Die Reinigung fühlt sich äußerst angenehm an. Das Fasermaterial wurde speziell ausgewählt, um besonders wasserfest zu sein.
4.6
von 5
94
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
Nori
05/03/2019
Österreich
Was können die Frauen wünschen
Es reinigt toll, sanft. Ich habe endlich meine Lieblingsgerät gefunden. Ich kann nur empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5996/00 Bürste für porentiefe Reinigung verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5996/00 Bürste für porentiefe Reinigung verfasst
Martina89
31/12/2017
Österreich
Bester Aufsatz für Visa pure addvance!
Der anti pollution Bürstenkopf ist im Verhältniss zu den andren aufsätzen sehr groß und ich muss sagen er ist wirklich sein Geld wert!! Die borsten sind sehr weich und die Haut fühlt sich wunderbar vorbereitet auf die Pflege danach an! Kann ihn nur empfehlen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5999/00 Anti-Pollution Reinigungsbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5999/00 Anti-Pollution Reinigungsbürste verfasst
Grazyna M
17/04/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gute Bürste
Schnelle Lieferung und gute Preis Sehr sanfte Gesicht Bürste
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5991/10 Ersatz-Bürstenkopf für empfindliche Haut verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5991/10 Ersatz-Bürstenkopf für empfindliche Haut verfasst