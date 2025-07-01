Suchbegriffe

0

Einkaufswagen

Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.

    Mutter, die Ihr Baby mit einer warmen, sterilisierten Flasche füttert

    Eine sichere und gesunde Mahlzeit für Ihr Baby

    Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke¹

    Premium 2-in-1 Flaschenwärmer und Sterilisator

    Eine einfache Routine, von einer Mahlzeit zur nächsten

    Premium 2-in-1 Flaschenw&auml;rmer und Sterilisator

    Premium 2-in-1 Flaschenwärmer und Sterilisator

    Flaschen, Gläschen, Milchbeutel und andere Babyprodukte
    video banner

    Premium 2-in-1 Flaschenwärmer und Sterilisator

    Eine einfache Routine. Von einer Fütterung zur nächsten.

    Schnelles, sicheres und gleichmäßiges Erwärmen in Kombination mit einer Sterilisation ohne Chemikalien, die 99,9 % der Bakterien² entfernt.

    Zeit, Ihr Baby zu füttern? Wir machen es schnell und sicher

    Nahaufnahme des Philips Avent Flaschenwärmers in Gebrauch

    Erwärmt Milch gleichmäßig in nur 3 Minuten

    Zeit für eine Mahlzeit? Unsere Technologie wärmt sanft auf, um heiße Stellen zu verhindern, ohne Kompromisse bei der Geschwindigkeit einzugehen.

    Mutter testet die Milchtemperatur am Arm

    Tauen Sie sie auf und halten Sie sie warm

    Tauen Sie Milch und Babynahrung schnell auf und halten Sie sie bis zu 60 Minuten lang bei der richtigen Temperatur warm.

    Erwärmen von fester Nahrung im Avent Flaschenwärmer

    Kompatibel mit Flaschen und Babynahrungsbehältern

    Passend für die meisten führenden Babyflaschen. Wenn Ihr Baby bereit ist, auf feste Nahrung zu wechseln, taut das Gerät auch Babynahrungsbehälter auf und erwärmt sie.

    video banner

    Babyflaschensterilisator und -trockner, Premium

    Sterilisieren, Trocknen und Aufbewahren

    Bereiten Sie sich in 40 Minuten auf die nächste Mahlzeit Ihres Babys vor. Der Premium-Flaschensterilisator und -trockner verwendet Luftdüsen zum Trocknen von Flaschen bevor er sich ausschaltet. Der Sterilisator ist schnell und hygienisch und tötet 99,9 % der Bakterien² ab, für eine unbedenkliche Mahlzeit.

    Erwärmen, Sterilisieren und Füttern mit Leichtigkeit

    • Warum ist die Sterilisation von Babyflaschen wichtig?

      Durch das Sterilisieren werden schädliche Keime von Flaschen, Pumpen und Schnullern entfernt, sodass jede Mahlzeit für Ihr Baby sicher und hygienisch bleibt.

    • Kann ich Muttermilch sicher erwärmen?

      Flaschenwärmer erwärmen Milch sanft und gleichmäßig auf Körpertemperatur, erhalten Nährstoffe und vermeiden Überhitzung für sichere, beruhigende Mahlzeiten.

    • Funktioniert das Gerät auch mit Babynahrung?

      Sie können den Flaschenwärmer auch zum Auftauen oder sanften Erwärmen von Behältern für Babynahrung verwenden, ideal wenn Ihr Kind beginnt, feste Nahrung zu sich zu nehmen

    Brauchen Sie es sauber? Sterilisieren Sie das Gerät mit Hilfe von natürlichem Dampf

    Nahaufnahme der Hand bei Verwendung des Flaschensterilisators

    Schnell und praktisch

    Sterilisation innerhalb von Minuten. Halten Sie den Inhalt bis zu 24 Stunden steril, wenn Sie den Deckel des elektrischen Sterilisators geschlossen haben.

    Flaschensterilisator auf Küchenarbeitsplatte

    Platzsparendes Design

    Die kompakte Stellfläche passt auf die meisten Arbeitsflächen und hat Platz für bis zu 6 Flaschen und mehr.

    Nahaufnahme der Beutel des Mikrowellen-Sterilisators

    Zu Hause oder unterwegs

    Leistungsstarke elektrische Sterilisatoren bieten eine Komplettlösung für Ihr Zuhause. Praktische Mikrowellen-Sterilisatoren und -Beutel können überall und jederzeit verwendet werden.

    Person, die die Schwangerschaft⁺ App am Telefon verwendet

    Unterstützt Mütter ab Tag 1 – Holen Sie sich die Schwangerschaft⁺ App

    Schwangerschaft⁺ hilft Ihnen, die Versorgung von Anfang an zu planen, zu lernen und weiterzugeben. Mit Informationen zu Schwangerschaft, Ernährung, Sport und Wehen sowie mit Scanbildern, die die Entwicklung des Babys widerspiegeln.

    Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen.
    Vom Apple App Store herunterladen Vom Google Play Store herunterladen

    Kundendienst und Support

    Hilfe zu Ihrem Produkt erhalten; Handbücher finden; die besten Tipps und Tricks erfahren; Probleme beheben

    CustomerSupport

    Support-Homepage

    Alle Support-Themen und mehr finden

    MagnifyingGlass

    Produkt suchen

    Nach der Modellnummer suchen und produktspezifische Informationen finden

    Clippin

    Ersatzteile und Zubehör kaufen

    Ihre Produktteile und Zubehör finden

    Mehr für Sie und Ihr Baby – Weil Fürsorge Teamwork ist

    Baby Bottles and Teats

    Baby Bottles and Teats

    No matter who's feeding, connect with calm
    Breast Pumps

    Breast Pumps

    For every step of your journey
    Soothers

    Soothers

    Soothe with comfort, unwind together
    Baby Monitors and Thermometers

    Baby Monitors and Thermometers

    Find your kind of reassurance

    Haftungsausschluss

    ¹ Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
    ² Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Die Testresultate werden von einem unabhängigen Testlabor vorgelegt.
    Warranty icon

    Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

    Unsere Garantiebedingungen ansehen
    Refurbishment icon

    Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

    Besser-als-neu-Editionen kaufen
    Parts and accessories

    Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

    Ersatzteile und Zubehör kaufen
    Sustainability icon

    Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

    Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

    * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle Rechte vorbehalten.

    Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.