Eine einfache Routine. Von einer Fütterung zur nächsten.
Schnelles, sicheres und gleichmäßiges Erwärmen in Kombination mit einer Sterilisation ohne Chemikalien, die 99,9 % der Bakterien² entfernt.
Zeit, Ihr Baby zu füttern? Wir machen es schnell und sicher
Erwärmt Milch gleichmäßig in nur 3 Minuten
Zeit für eine Mahlzeit? Unsere Technologie wärmt sanft auf, um heiße Stellen zu verhindern, ohne Kompromisse bei der Geschwindigkeit einzugehen.
Tauen Sie sie auf und halten Sie sie warm
Tauen Sie Milch und Babynahrung schnell auf und halten Sie sie bis zu 60 Minuten lang bei der richtigen Temperatur warm.
Kompatibel mit Flaschen und Babynahrungsbehältern
Passend für die meisten führenden Babyflaschen. Wenn Ihr Baby bereit ist, auf feste Nahrung zu wechseln, taut das Gerät auch Babynahrungsbehälter auf und erwärmt sie.
Babyflaschensterilisator und -trockner, Premium
Sterilisieren, Trocknen und Aufbewahren
Bereiten Sie sich in 40 Minuten auf die nächste Mahlzeit Ihres Babys vor. Der Premium-Flaschensterilisator und -trockner verwendet Luftdüsen zum Trocknen von Flaschen bevor er sich ausschaltet. Der Sterilisator ist schnell und hygienisch und tötet 99,9 % der Bakterien² ab, für eine unbedenkliche Mahlzeit.
Erwärmen, Sterilisieren und Füttern mit Leichtigkeit
Warum ist die Sterilisation von Babyflaschen wichtig?
Durch das Sterilisieren werden schädliche Keime von Flaschen, Pumpen und Schnullern entfernt, sodass jede Mahlzeit für Ihr Baby sicher und hygienisch bleibt.
Kann ich Muttermilch sicher erwärmen?
Flaschenwärmer erwärmen Milch sanft und gleichmäßig auf Körpertemperatur, erhalten Nährstoffe und vermeiden Überhitzung für sichere, beruhigende Mahlzeiten.
Funktioniert das Gerät auch mit Babynahrung?
Sie können den Flaschenwärmer auch zum Auftauen oder sanften Erwärmen von Behältern für Babynahrung verwenden, ideal wenn Ihr Kind beginnt, feste Nahrung zu sich zu nehmen
Brauchen Sie es sauber? Sterilisieren Sie das Gerät mit Hilfe von natürlichem Dampf
Schnell und praktisch
Sterilisation innerhalb von Minuten. Halten Sie den Inhalt bis zu 24 Stunden steril, wenn Sie den Deckel des elektrischen Sterilisators geschlossen haben.
Platzsparendes Design
Die kompakte Stellfläche passt auf die meisten Arbeitsflächen und hat Platz für bis zu 6 Flaschen und mehr.
Zu Hause oder unterwegs
Leistungsstarke elektrische Sterilisatoren bieten eine Komplettlösung für Ihr Zuhause. Praktische Mikrowellen-Sterilisatoren und -Beutel können überall und jederzeit verwendet werden.
