Was ist die ideale Temperatur für Muttermilch aus der Flasche?



Muttermilch sollte auf Raum- bis Körpertemperatur erwärmt werden, obwohl einige Babys auch gerne etwas kühlere Milch trinken. Am einfachsten und sichersten erwärmen Sie Milch in einem Baby-Flaschenwärmer. Mikrowellen werden nicht empfohlen, da sie die Milch häufig unregelmäßig erhitzen und so wichtige Inhaltsstoffe zerstört werden können. Außerdem können einzelne heiße Stellen entstehen, an denen sich Ihr Kleines den Mund verbrennen kann. Mit einem Flaschenwärmer können Sie die Milch stattdessen schonend auftauen und/oder schnell und gleichmäßig erhitzen, was die Qualität der Milch bewahrt.



Gefrorene Milch lässt sich im Baby-Flaschenwärmer (welcher die Qualität der Milch bewahrt), im Kühlschrank, unter fließendem Wasser oder in einer Schüssel mit warmem Wasser auftauen. Einmal aufgetaut, sollten Sie die Milch nicht wieder einfrieren. Sollte nach dem Füttern noch Milch übrig bleiben, muss diese entsorgt werden. Wenn Sie keinen Baby-Flaschenwärmer zur Hand haben, können Sie die Milch auch in einer Schüssel mit warmem Wasser aufwärmen. Testen Sie die Temperatur des Flascheninhaltes auf Ihrer Haut, bevor Sie Ihr Kleines damit füttern. Falls Sie noch auf der Suche nach einer geeigneten Flasche für Ihr Baby sind, dann versuchen Sie es einmal mit dieser Natural-Babyflasche. Ihr weicher, brustähnlicher Sauger imitiert das Gefühl der Brust und eignet sich daher für eine problemlose Kombination von Stillen und Flaschenernährung.

