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SCF618/10
SCF603/50
SCF395/01
SCF395/31
SCF396/31
SCF397/31
SCF430/20
SCF391/11
SCF603/25
SCF167/01
SCF300/12
Inklusive praktischen Adaptern
180 ml
10 Stck.
Philips Avent Mehrwegbecher haben einen Deckel, der durch seinen festen Verschluss für sichere Aufbewahrung und Transport sorgt.
Zum einfachen Notieren von Datum und Inhalt.
Zur praktischen Aufbewahrung.
4.1
von 5
138
Bewertungen
TanteAni
14/04/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
super geeigent, nicht nur für Babynahrung
einfache Handhabung, vielseitig einsetzbar, hält auch bei Flüssigkeiten dicht
Vorteile
einfache Handhabung, spülmaschinenfest, vielseitig einsetzbar
Nachteile
nimmt die Farbe von Tomaten und Karotten an
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF639/05 Nahrungs-Mehrwegbecher verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF639/05 Nahrungs-Mehrwegbecher verfasst
frafro
11/04/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
von Hebamme empfohlen
Wir hatten die Behälter von unserer Hebamme im Rahmen des Beikostkurses empfohlen bekommen und können uns der Empfehlung nur anschließen! Dank des Adapters konnten wir auch Muttermilch ohne Umschütten direkt sauber verschließen und einfireren oder nach dem Auftauen und erwärmen passt auch direkt ein Sauger auf den Adapter ;) Auch perfekt zum Aufbewahren von Brei in der Beikost oder Fingerfood für Unterwegs.
Vorteile
hält dicht, gut stapelbar, mit Adapter direkt an der Milchpumpe anzubringen
Diese Bewertung wurde für SCF618/10 Muttermilchbehälter verfasst
Diese Bewertung wurde für SCF618/10 Muttermilchbehälter verfasst
Affe124
10/04/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super toll
Die Muttermilchbehälter kann man viel seitig verwenden. Einmal für die Muttermilch zum Aufbewahren als auch für den Brei am Anfang. Die Behälter kann man auch zum einfrieren nehmen. In Kombination mit den Flaschen wärmer, ist die Milch oder der Brei in Nu fertig.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF618/10 Muttermilchbehälter verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF618/10 Muttermilchbehälter verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.