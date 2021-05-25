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Aufbewahrung
Vorsterilisiert
25 Beutel
Zuverlässiger, auslaufsicherer Doppel-Zip-Verschluss für eine sichere Aufbewahrung deiner Muttermilch
Der Sicherheitsverschluss zeigt, dass der vorsterilisierte Beutel vor dem ersten Gebrauch nicht verwendet wurde, um vollständige Hygiene zu gewährleisten
Verstärkte Seitennähte und ein zweilagiges Material sorgen dafür, dass du deine wertvolle Muttermilch sicher im Gefrierschrank oder Kühlschrank aufbewahren kannst
4.5
von 5
61
Bewertungen
95%
empfehlen dieses Produkt.
Mama.tester
25/05/2021
España
Teil der Aktion
Muy recomendables
Soy mamá de 2 peques, de 36 y 12 meses, y a los dos les he dado lactancia materna, la mayor hasta los 18 meses y al pequeño aún sigo. Sabemos que a las 16 semanas de la mayoría de mamás tenemos que volver al mundo laboral y si quieres seguir ofreciéndole lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses mínimo tal y como indica la OMS, necesitas en tu día a día un sacaleches para poder extraerte y almacenar correctamente la leche. Estas bolsas son muy prácticas y seguras gracias a su doble cierre de tipo zip, y el contenido que cabe, lo suficiente para la leche que me voy extrayendo en el trabajo. Un consejo, para congelarlas, si las congelas en plano ocupan muy poco espacio, para luego almacenarlas en vertical.
Vorteile
Tamaño, doble cierre de seguridad tipo zip
Nachteile
De momento ninguna
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Martita189
24/05/2021
España
Teil der Aktion
el producto cumple las expectativas
Las bolsas son super practicas, las he usado a diario, conservan la leche a la perfección y son muy cómodas, ademas vienen con una etiqueta para apuntar de que niño son, la fecha de la extracción etc. Recomendables
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laura5896
21/05/2021
España
Teil der Aktion
muy utiles
estas bolsas para leche materna son muy utiles y practicas, con un cierre hermetico y seguro, me dan mucha tranquilidad,son las mejores que he probado, estoy muy contenta con ellas
Vorteile
seguridad
Nachteile
nada
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.