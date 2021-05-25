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  • Ultimativer Schutz für Ihre Muttermilch
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Philips AventMuttermilchbeutel

SCF603/25

4.5
| (61) Bewertungen | 95% empfehlen dieses Produkt.
Ultimativer Schutz für Ihre Muttermilch
Die Philips Avent Muttermilchbeutel ermöglichen die sichere Aufbewahrung Ihrer wertvollen Muttermilch. Sie können im Kühl- oder Gefrierschrank aufbewahrt und dank der Vorsterilisation sofort verwendet werden.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

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Muttermilchbeutel für 180 ml

Ultimativer Schutz für Ihre Muttermilch

  • Aufbewahrung

  • Vorsterilisiert

  • 25 Beutel

Zuverlässiger, auslaufsicherer Doppel-Zip-Verschluss

Zuverlässiger, auslaufsicherer Doppel-Zip-Verschluss

Zuverlässiger, auslaufsicherer Doppel-Zip-Verschluss für eine sichere Aufbewahrung deiner Muttermilch

Vorsterilisierter Beutel mit Sicherheitsverschluss

Vorsterilisierter Beutel mit Sicherheitsverschluss

Der Sicherheitsverschluss zeigt, dass der vorsterilisierte Beutel vor dem ersten Gebrauch nicht verwendet wurde, um vollständige Hygiene zu gewährleisten

Gefrierschranktauglich mit verstärkten Nähten und zweilagiger Beutelbeschichtung

Gefrierschranktauglich mit verstärkten Nähten und zweilagiger Beutelbeschichtung

Verstärkte Seitennähte und ein zweilagiges Material sorgen dafür, dass du deine wertvolle Muttermilch sicher im Gefrierschrank oder Kühlschrank aufbewahren kannst

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

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4.5

von 5

61

Bewertungen

95%

empfehlen dieses Produkt.

2

25/05/2021

España

España

Muy recomendables

Soy mamá de 2 peques, de 36 y 12 meses, y a los dos les he dado lactancia materna, la mayor hasta los 18 meses y al pequeño aún sigo. Sabemos que a las 16 semanas de la mayoría de mamás tenemos que volver al mundo laboral y si quieres seguir ofreciéndole lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses mínimo tal y como indica la OMS, necesitas en tu día a día un sacaleches para poder extraerte y almacenar correctamente la leche. Estas bolsas son muy prácticas y seguras gracias a su doble cierre de tipo zip, y el contenido que cabe, lo suficiente para la leche que me voy extrayendo en el trabajo. Un consejo, para congelarlas, si las congelas en plano ocupan muy poco espacio, para luego almacenarlas en vertical.

Vorteile

Tamaño, doble cierre de seguridad tipo zip

Nachteile

De momento ninguna

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24/05/2021

España

España

el producto cumple las expectativas

Las bolsas son super practicas, las he usado a diario, conservan la leche a la perfección y son muy cómodas, ademas vienen con una etiqueta para apuntar de que niño son, la fecha de la extracción etc. Recomendables

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21/05/2021

España

España

muy utiles

estas bolsas para leche materna son muy utiles y practicas, con un cierre hermetico y seguro, me dan mucha tranquilidad,son las mejores que he probado, estoy muy contenta con ellas

Vorteile

seguridad

Nachteile

nada

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 