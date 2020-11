Entwickelt für eine gute Passform

Brusthütchen sind in zwei Größen verfügbar, um sich besser an Ihre Brust anzupassen. Kleine Brusthütchen passen ab einem Brustwarzendurchmesser von 12 mm, mittlere bis zu einem Durchmesser von 21 mm. Um Ihre Größe zu finden, machen Sie es sich bequem und platzieren Sie einen der Ringe über Ihre Brustwarze. Drehen Sie das Brusthütchen im Uhrzeigersinn und führen Sie Ihre Brustwarze in den Tunnel. Umschließen Sie mit der Basis des Brusthütchens den Brustwarzenvorhof. Wenn der Abstand zwischen der Brustwarze und dem Silikon 2 mm beträgt, sitzt es richtig. Tipp: Die Größen basieren auf der Brustwarze, nicht auf dem Brustwarzenvorhof. Sie sind sich nicht sicher? Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Kinderarzt.