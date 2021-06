Fast jedes Automodell weist eine andere Fassung für die Befestigung von Halogenlampen auf. Wenn Sie von Halogenlampen auf LED aufrüsten, benötigen Sie möglicherweise einen Adapterring, um die LED-Lampen im Scheinwerfer einzubauen.

Bei jeder Philips LED-Nachrüstlampe ist bereits ein Adapterring des Typs A enthalten. In der Regel reicht dieser für die meisten Fahrzeugmodelle aus. Bei einigen Automodellen wird jedoch ein spezieller Adapterring benötigt. Um zu erfahren, ob dies bei Ihrem Auto der Fall ist, lesen Sie unsere Kompatibilitätsliste unter philips.com/LEDcompatibility-check. Wenn Sie Ihr Fahrzeugmodell nicht in der Liste finden können, wenden Sie sich an unseren Philips Service-Desk.



Wenn Sie den passenden Adapterring für Ihr Fahrzeugmodell kaufen möchten, wenden Sie sich an Ihren Philips Händler in Ihrer Nähe oder an unseren Philips Service-Desk.