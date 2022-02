Ganz gleich, ob Sie eine klare, weiße Innenbeleuchtung benötigen, um ein heruntergefallenes Telefon zu finden, oder eine Weitwinkeleinstellung, um Objekte beim Rückwärtsfahren zu sehen, oder ein gestochen scharfes, klares und helles Signal für schlechte Wetterbedingungen – Philips Ultinon Pro6000 bietet alles, was Sie brauchen. Diese leistungsstarken LED-Lampen, erhältlich in kühlem und warmem Weiß sowie intensivem Rot und Bernstein, erzeugen eine kraftvolle und hohe Lichtleistung in der idealen Farbtemperatur, damit Sie sehen und gesehen werden.