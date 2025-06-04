Paced feeding: Eine 4-Schritte-Anleitung
Suchbegriffe
Einkaufswagen
Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.
Wir wissen, dass jedes Baby einzigartig ist. Wir sind davon überzeugt, ihm die besten Babyfläschchen für seine individuellen Bedürfnisse anbieten zu können. Unsere Babyflaschen bieten innovative Funktionen, die harmonisch mit dem natürlichen Trinkrhythmus deines Babys zusammenarbeiten.
Unsere Natural Response Babyfläschchen imitieren das Erlebnis des Stillens. Dank der einzigartigen Öffnung geben unsere Sauger nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt, und liefern Milch genau dann, wenn es sie braucht, genauso wie die Brust.
Die Philips Avent Technologie für Babyfläschchen bietet ein komfortables Fütterungserlebnis mit abgestimmter Geschwindigkeit, mit dem dein Baby den Milchfluss steuern kann. Der Milchfluss wird unterbrochen, wenn dein Baby pausiert, um zu schlucken und zu atmen, und sorgt so für eine angenehme Fütterung.
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.