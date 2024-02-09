Ich durfte die Philips Avent mit Airfree Ventil im Rahmen eines Prodkuttests ausgiebig testen. Zunächst einmal wusste ich von Anfang an, dass ich stillen möchte. Meine Hebamme riet mir dazu vorsichtshalber eine Packung Babynahrung, sowie Babyflaschen im Haus zu haben. Für den Fall der Fälle. Da kam die Zusage des Produkttest wie gerufen. Das Set beinhaltet vier Flaschen. Zwei davon mit 125 ml Volumen für Säuglinge ab Geburt mit der Saugergröße 2. Die anderen beiden Flaschen haben ein Volumen von 260 ml mit der Saugergröße 3. Jeweils eine Flasche jeder Größe ist mit einem Air free Ventil bestückt. Zusätzlich beinhaltet das Paket noch eine Reinigungsbürste und einen Schnuller für 0-6 Monate. Die Flaschen und Sauger sind selbstredend BPA-frei. Meine Tochter ist im April geboren und wurde ausschließlich gestillt. Nun sind wir soweit in unserer Routine angekommen, dass ich neben dem stillen auch die Muttermilch abpumpe und über die Flasche gebe. Die Sauger der Flaschen sind so entwickelt, dass die Milch erst dann fließt, wenn das Baby aktiv nach der Milch saugt. Quasi so, als würde es an der Brust saugen. Nach einer kleinen Eingewöhnungsphase wurden die Flaschen sehr gut angenommen. Dass mein Baby zwischen Flasche und Brust einen Unterschied machen würde, ist mir bisher nicht aufgefallen. Durch das Air Free Ventil gelangt keine übermäßige Luft beim trinken in den Bauch des Babys , sodass es nach dem trinken zu keinen Koliken kommt. Die Flaschen liegen sehr gut in der Hand und sind einfach zu reinigen. Die Sauger sind tropffrei, sodass keine Milch ausläuft, selbst wenn die Flasche mal umkippt oder liegend auf der Couch vergessen wird. Wir sind sehr zufrieden mit dem Philips Avent Babyflaschen Set und können es (werdenden) Eltern wärmstens empfehlen.