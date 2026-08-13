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  • Reduziert Koliken, Blähungen und Reflux
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AventAirFree™ Ventil

CP1239

Reduziert Koliken, Blähungen und Reflux
Mit unserem speziellen AirFree Ventil schluckt Ihr Baby weniger Luft, da der Sauger beim Füttern voll Milch bleibt. Dadurch können Sie verschiedenen Problemen beim Füttern entgegenwirken, wie etwa Koliken, Reflux und Blähungen.
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Anti-colic mit AirFree™ Ventil, Geschenkset

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Informationen zur Kompatibilität siehe unten

Reduziert Koliken, Blähungen und Reflux

  • Trinken aus der Flasche

Technische Daten

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Handbücher und Dokumentation

Benutzerhandbuch

  • PDF Datei, 1.4 MB
  • 18 August 2026

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