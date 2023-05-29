In unserem Bestand befindet sich bereits ein Set von Avent, jedoch haben wir noch nach einer einzelnen großen Flasche gesucht, um ausreichend Flaschen zum Wechseln da zu haben. LIEFERUMFANG: Die Flasche wird im Originalkarton versendet. Die Flasche hat neben einem Deckel ebenfalls den Saugaufsatz. Weiteres Zubehör zu dieser Flasche ist nicht vorhanden. QUALITÄT: Die Babyflasche fasst 260 ml und ist damit recht groß. Sie besteht aus PBA-freiem Plastik und das Design ist durchsichtig. Die Flasche ist für Babys ab dem ersten Monat geeignet. Diesen Hinweis findet man auch auf der Verpackung. FUNKTION: Der Saugaufsatz ist einer natürlichen Brust nachgestellt. Hier muss das Baby aktiv saugen, wie an der Brust. An der Rückseite der Flasche befindet sich eine ml-Skala, so kann man genau abmessen und ablesen. Die Qualität der Flasche ist super, wie man es von Avent gewohnt ist. Auch liegen diese Flaschen sehr gut in der Hand. Aufgrund der breiten Öffnung lässt sich die Flasche gut reinigen und auskochen. FAZIT: Die Qualität und Handhabung überzeugen vollends. Der Saugaufsatz, welcher die Brust nachahmt, finden wir super und wurde von unserem Kleinen direkt akzeptiert und als ebenfalls gut befunden. Luft stellt mit diesem Fläschchen kein Problem dar; Top!