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Philips AventHandmilchpumpe

SCF300/20

4.2
| (9) Bewertungen | 88% empfehlen dieses Produkt.
Schnell mehr Milch abpumpen
Die einzigartige Philips Avent Handmilchpumpe SCF300/20 ist besonders effizient, BPA-frei und kann mehr Milch abpumpen als eine in Krankenhäusern üblicherweise verwendete elektrische Doppelmilchpumpe*, was in klinischen Tests nachgewiesen wurde.
Alle Vorteile anzeigen

Von der Natur inspirierte Milchpumpe

Schnell mehr Milch abpumpen

  • Inklusive Flasche (125 ml)

Patentiertes ISIS-Massagekissen

Patentiertes ISIS-Massagekissen

Während Sie pumpen, bewegen sich die fünf weichen, blütenförmigen Massagepolster der Philips Avent Milchpumpe sanft auf und ab und ahmen im Zusammenspiel mit dem Vakuum das Saugen Ihres Babys nach.

Vakuum ahmt Babys Saugen nach – für einen gleichmäßigen Milchfluss

Das sanfte Saugvakuum ahmt das Saugen eines Babys nach, um mit weniger Pumpaufwand einen gleichmäßigen Milchfluss zu erzielen.

Weiche Massagekissen regen den natürlichen Milchspendereflex an.

Weiche Massagekissen regen den natürlichen Milchspendereflex an.

Patentierte Massagekissen der Philips Avent Milchpumpe ahmen das Saugen des Babys nach und sorgen so für einen schnellen, natürlichen Milchspendereflex.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.2

von 5

9

Bewertungen

88%

empfehlen dieses Produkt.

3
1

15/07/2012

Suisse

Suisse

ALLE AVENT SACHE

ICH FINDE EINFACH TOLL...SEHR PRAKTISCH, KUNDENFREUNDLICH UND STABIL! ALLES WAS AVENT MARKE HAT BENUTZE ICH!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF300/20 Handmilchpumpe verfasst

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05/09/2011

Nederland

Nederland

Super!!

Aangekocht bij 1ste kindje en bij het 2de ook nog steeds in tiptop staat. Zeer gemakkelijk te bedienen en heel handig om mee te nemen... Echt een aanrader!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF300/20 Handkolf verfasst

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05/09/2011

Nederland

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Super!!

Aangekocht bij 1ste kindje en bij het 2de ook nog steeds in tiptop staat. Zeer gemakkelijk te bedienen en heel handig om mee te nemen... Echt een aanrader!!

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Haftungsausschlüsse

  1. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011

  2. Pumpt klinisch erwiesen mehr Milch ab als eine elektrische Krankenhauspumpe - getestet unter Müttern von Frühgeborenen beim 20-minütigen sequentiellen Abpumpen.