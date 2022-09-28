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Philips AventBrustschalen-Set

SCF157/02

3.9
| (23) Bewertungen
Komfort und Schutz
Die weichen Philips Avent Brustschalen SCF157/02 werden im BH getragen und fangen auslaufende Milch sicher auf. Außerdem reiben wunde Brustwarzen dank der Brustschalen nicht mehr an der Kleidung.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

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Äußerst komfortable Brustschalen

Komfort und Schutz

  • 2 Stück

Zum Sammeln auslaufender Milch

Philips Avent Auffangschalen (ohne Löcher) sammeln auslaufende Milch während des Stillens oder Abpumpens.

Helfen bei Milchstau

Schutz für wunde Brustwarzen

Die luftdurchlässigen Schalen schützen wunde oder aufgesprungene Brustwarzen und unterstützen so eine schnelle Besserung. Der leichte Druck auf die Brust hilft bei Milchstau. Dank der Löcher in den Brustschalen gelangt ausreichend Luft an die Haut.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.9

von 5

23

Bewertungen

28/09/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super

Das Produkt ist super weil man sich einmal einlagen spart und die Milch aufhängt. Noch eine positive eingeschalt ist das sie Brustwarzen nicht direkt an der Kleidung anliegen und somit gut heilen können.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF157/02 Brustschalen-Set verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF157/02 Brustschalen-Set verfasst

07/07/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Bei wunden Brustwarzen super!

Bin Hebamme und empfehle die Brustschalen bei wunden Brustwarzen zur schnelleren Abheilung. Meine Frauen sind sehr zufrieden ... und wenn sich mal etwas Muttermilch in der Schale sammelt, nehmen meine Frauen diese um den Po des Babys damit zu pflegen.

Vorteile

Super Wundpflegeunterstützung

Nachteile

Bei zu viel Milchfluss müssen die Schalen zwischendurch entleert werden

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Diese Bewertung wurde für SCF157/02 Brustschalen-Set verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF157/02 Brustschalen-Set verfasst

27/09/2015

United Kingdom

United Kingdom

Godsend

I used these for the first time today and they are a GODSEND. I have a huge problem with leaking and this is my greatest anxiety if i'm going out. My clothes would literally be drenched. I was not interested in 'saving' the leaked milk (although this is an advantage) but just wanted a solution to the leaking. These literally saved not only my clothes but also my self confidence. Every so often I'd pop to the loo to empty and wash them out. Yes the do have an odd shape but I just wore a scarf to cover my chest so noone could see anyway. So so so so happy with this product.

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Diese Bewertung wurde für SCF157/02 Breast shells for collecting milk & reducing chafing verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Dieser Abschnitt enthält Meinungen von Verbrauchern zum Produkt. Philips distanziert sich von den Verbraucherinhalten dieses Abschnitts. Daher sind technische Informationen und/oder Hinweise zur Verwendung des darin enthaltenen Produkts keine offiziellen Informationen von Philips.