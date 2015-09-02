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  • Sterilisieren unterwegs
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Philips AventBeutel zur Sterilisation in der Mikrowelle

SCF297/05

4.5
| (23) Bewertungen | 91% empfehlen dieses Produkt.
Sterilisieren unterwegs
Mit den Philips Avent Beuteln zur Dampfsterilisation in der Mikrowelle können Sie schnell, einfach und effizient Babyflaschen sowie Babyprodukte überall und jederzeit sterilisieren. Pro Beutel können Flaschen in nur 90 Sekunden in der Mikrowelle sterilisiert werden.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Schnelle und einfache Sterilisation – überall, jederzeit

Sterilisieren unterwegs

  • Sterilisieren unterwegs

  • Tötet 99,9 % aller schädlichen Keime ab

  • Einfache Bedienung

  • 5 Beutel für 100 Zyklen

Mikrowellen-Dampfsterilisator sterilisiert in nur 90 Sekunden

Mikrowellen-Dampfsterilisator sterilisiert in nur 90 Sekunden

Jeder Beutel zur Dampfsterilisation in der Mikrowelle kann zur Sterilisation von Flaschen, Milchpumpen und anderen Babyartikeln in nur 90 Sekunden verwendet werden*

Tötet 99,9%** der Keime ab

Tötet 99,9%** der Keime ab

Jeder Beutel zur Dampfsterilisation in der Mikrowelle tötet nachweislich 99,9%** der Keime und Bakterien ab.

Kontrollkästchen zur Nachverfolgung der Beutelverwendung

Kontrollkästchen zur Nachverfolgung der Beutelverwendung

Jeder Beutel umfasst ein Kontrollkästchen. Wenn Sie die Kontrollkästchen jeweils ankreuzen, können ganz einfach nachverfolgen, wie oft Sie jeden Beutel verwendet haben.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

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4.5

von 5

23

Bewertungen

91%

empfehlen dieses Produkt.

2

02/09/2015

Suisse

Suisse

Genial dieses Produkt!!!

Ich bin total begeistert von diesen Beuteln, da Handhabung sehr einfach und im Alltag genial. Beutel konnten locker wie angegeben 20mal benutzt werden und die Schoppen gingen auch nicht kaputt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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28/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Handy for sterilizing when out and about

[Employee of philipsglobal] These steam sterilizer bags are the handiest things in existence for bottle-feeding. I just keep a couple of them in my nappy bag for when I'm out and about, rather than carting around the whole kit and caboodle. Brilliant for when you're visiting relatives with your little ones. I took these with me when I was on a short trip with my family and all I needed to do was give the bottles a short spin in the microwave and I was good to go. The pouches can be used a load of times, meaning that they are good value for money. Brilliant!

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Diese Bewertung wurde für SCF297/05 Microwave steriliser bags verfasst

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17/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great product

This product is great especially when im visiting family, i can just use the microwave bags to steralise bottles and dont have to take steriliser if i dont want to.

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Bei einer Mikrowellenleistung von > 1.100 W

  2. Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes und Escherichia coli. Die Testergebnisse werden von einem unabhängigen Testlabor bereitgestellt.

  3. Während der Übergangszeit kann es sein, dass Sie entweder die alte oder die neue Verpackung aus Papier erhalten.