Schnelle und einfache Sterilisation – überall, jederzeit

Mit den Philips Avent Beuteln zur Dampfsterilisation in der Mikrowelle können Sie schnell, einfach und effizient Babyflaschen sowie Babyprodukte überall und jederzeit sterilisieren. Pro Beutel können Flaschen in nur 90 Sekunden in der Mikrowelle sterilisiert werden. Alle Vorteile ansehen