Wir hatten bisher keinen Flaschenwärmer und haben die Fläschchen mit Hilfe von Wasserkocher und abkühlen zubereitet. Wer schonmal darauf gewartet hat das die Milch die richtige Temperatur bekommt während ein Baby einem ins Ohr schreit weiß wie nervenaufreibend das sein kann. Vor allem beim Zufüttern von Flaschennahrung nach dem Stillen ist dies komplex, da die Milch nie die richtige Temperatur hatte wenn das Kind an der Brust fertig war. So kam dieser Flaschenwärmer wie gerufen, er besitzt eine Aufheiz- sowie Warmhaltefunktion, was unseren Alltag sehr erleichtert hat. Die Bedienung des Gerätes erklärt sich quasi von selbst, Flasche rein, Leitungswasser einfüllen, Milchmenge einstellen und warten bis die Milch die perfekte Trinktemperatur hat. Hinzu kommt der Luxus das die Milch 60 Minuten warm gehalten wird, so hat man genug Zeit auf die Milch zuzugreifen. Man kann ausserdem auch gefrorene Muttermilch und Babynahrung erwärmen, diese Funktionen hab ich allerdings nicht getestet. Das Design ist schlicht aber schön und das Gerät nimmt in der Küche nicht massig viel Platz weg. Für mich ganz klar eine große Erleichterung für das Leben mit Baby. Ich habe diesen Flaschenwärmer kostenlos im Rahmen eines Produkttests erhalten, Philips nimmt jedoch keinen redaktionellen Einfluss auf diese Bewertung.