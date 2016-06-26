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Eingestellt

EasySpeedDampfbügeleisen

GC1028/20

5

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Schnell von Anfang an

Mit diesem EasySpeed Plus Bügeleisen bügeln Sie dank folgender Merkmale noch schneller: Dreifache Präzisionsspitze, gleichmäßige Wärmeverteilung entlang der Bügelsohle und konstanter Dampfausstoß.

Alle Vorteile anzeigen

3 Funktionen für schnelleres Bügeln

Schnell von Anfang an

  • 25 g/Min. Dampfleist., 100 g Dampfstoß

  • Keramikbügelsohle

  • Anti-Kalk

  • 2.000 Watt

Leistung von bis zu 2.000 W für durchgehend hohen Dampfausstoß

Leistung von bis zu 2.000 W für durchgehend hohen Dampfausstoß

Leistung von bis zu 2.000 W für durchgehend hohen Dampfausstoß

Dampfstoß von 100 g glättet ohne Mühe auch hartnäckige Falten

Dampfstoß von 100 g glättet ohne Mühe auch hartnäckige Falten

Dampfstoß von bis zu 100 g zum schnellen Glätten von selbst hartnäckigsten Falten.

Konstanter Dampfausstoß von bis zu 25 g/Min für effektiveres Glätten

Konstanter Dampfausstoß von bis zu 25 g/Min für effektiveres Glätten

Konstanter Dampfausstoß von bis zu 25 g/Min für effektiveres Glätten

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Auszeichnungen

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5.0

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1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

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1

26/06/2016

Sverige

Sverige

Verifizierter Käufer

Det har aldrig varit så smidigt att stryka

Jämn ånga under hela stryksulan och väldigt enkelt att komma åt överallt. Extra plus för funktionen extra ånga.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasySpeed GC1028/20 Ångstrykjärn verfasst

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