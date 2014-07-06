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Eingestellt
Sorgenfreies Bügeln, keine Einstellungen erforderlich
Bügeln Sie von Seide über Leinen und Baumwolle bis hin zu Kaschmir alles in beliebiger Reihenfolge – und das, ohne die Temperatur anzupassen. Philips PerfectCare Xpress liefert großartige Ergebnisse, ohne dass die Gefahr besteht, dass Kleidung versengt wird oder glänzt. So wird Bügeln jetzt zum Kinderspiel.
Dampfleistung von 50 g/Min.
Anodilium-Bügelsohle
Autom. Sicherheitsabschalt. + Anti-Kalk
Sicher für alle bügelbaren Stoffe
100 % sicher auf allen Stoffen, selbst den empfindlichsten wie Seide, Kaschmir, Wolle und Polyester. Unabhängige Testinstitute für Bügeleisen haben PerfectCare auf den empfindlichsten bügelbaren Stoffen getestet und bestätigen die herausragenden Bügelergebnisse.
100 % bedienungsfreundlich, keine Anpassungen erforderlich. Jetzt können Sie alle bügelbaren Kleidungsstücke nacheinander bügeln, ohne auf die Temperatur warten oder den Temperaturregler des Bügeleisens einstellen zu müssen.
100 %-ige Geschwindigkeit beim Bügeln, kein Sortieren der Wäsche erforderlich. Bügeln Sie alle Ihre Kleidungsstücke mit effektiverem Dampfstoß.
Auszeichnungen
3.7
von 5
17
Bewertungen
82%
empfehlen dieses Produkt.
ana50
06/07/2014
Italia
eccezionale
è eccezionale non lo cambierei con nessunaltro ferro ps. stiro 10 ore settimana
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Xpress GC5050/02 Ferro da stiro pressurizzato verfasst
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silcort
10/02/2014
Italia
OTTIMO PRODOTTO!!!!!!
Appena provato, il prodotto sembra proprio all'altezza delle mie aspettative. Stira molto meglio del ferro a caldaia che avevo prima.
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Michi1978
28/11/2013
Italia
Super ferro super vapore
Perfect care è semplice e stira bene tutti i materiali. La tecnologia più comoda è la capsula anticalcare che toglie il problema di dover acquistare acqua demineralizzata. Poi è facile da riempire, non ha i tempi lunghi dei ferri con caldaia a pressione e fa moltissimo vapore. Altro aspetto comodo:si appoggia in orizzontale e subito il vapore si arresta. Direi super ferro!
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