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  • Sorgenfreies Bügeln, keine Einstellungen erforderlich
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Eingestellt

PerfectCare XpressDampfbügeleisen

GC5050/02

3.7

| (17) Bewertungen | 82% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Sorgenfreies Bügeln, keine Einstellungen erforderlich

Bügeln Sie von Seide über Leinen und Baumwolle bis hin zu Kaschmir alles in beliebiger Reihenfolge – und das, ohne die Temperatur anzupassen. Philips PerfectCare Xpress liefert großartige Ergebnisse, ohne dass die Gefahr besteht, dass Kleidung versengt wird oder glänzt. So wird Bügeln jetzt zum Kinderspiel.

Alle Vorteile anzeigen

Mit kompaktem, leistungsstarkem integriertem Dampfbügelsystem

Sorgenfreies Bügeln, keine Einstellungen erforderlich

  • Dampfleistung von 50 g/Min.

  • Anodilium-Bügelsohle

  • Autom. Sicherheitsabschalt. + Anti-Kalk

  • Sicher für alle bügelbaren Stoffe

100 % sicher auf allen bügelbaren Kleidungsstücken

100 % sicher auf allen bügelbaren Kleidungsstücken

100 % sicher auf allen Stoffen, selbst den empfindlichsten wie Seide, Kaschmir, Wolle und Polyester. Unabhängige Testinstitute für Bügeleisen haben PerfectCare auf den empfindlichsten bügelbaren Stoffen getestet und bestätigen die herausragenden Bügelergebnisse.

100 % bedienungsfreundlich, keine Anpassungen erforderlich

100 % bedienungsfreundlich, keine Anpassungen erforderlich

100 % bedienungsfreundlich, keine Anpassungen erforderlich. Jetzt können Sie alle bügelbaren Kleidungsstücke nacheinander bügeln, ohne auf die Temperatur warten oder den Temperaturregler des Bügeleisens einstellen zu müssen.

100 %-ige Geschwindigkeit auf allen Stoffen, kein schnelleres Bügeleisen

100 %-ige Geschwindigkeit auf allen Stoffen, kein schnelleres Bügeleisen

100 %-ige Geschwindigkeit beim Bügeln, kein Sortieren der Wäsche erforderlich. Bügeln Sie alle Ihre Kleidungsstücke mit effektiverem Dampfstoß.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

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3.7

von 5

17

Bewertungen

82%

empfehlen dieses Produkt.

06/07/2014

Italia

Italia

eccezionale

è eccezionale non lo cambierei con nessunaltro ferro ps. stiro 10 ore settimana

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Diese Bewertung wurde für PerfectCare Xpress GC5050/02 Ferro da stiro pressurizzato verfasst

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10/02/2014

Italia

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OTTIMO PRODOTTO!!!!!!

Appena provato, il prodotto sembra proprio all'altezza delle mie aspettative. Stira molto meglio del ferro a caldaia che avevo prima.

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28/11/2013

Italia

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Super ferro super vapore

Perfect care è semplice e stira bene tutti i materiali. La tecnologia più comoda è la capsula anticalcare che toglie il problema di dover acquistare acqua demineralizzata. Poi è facile da riempire, non ha i tempi lunghi dei ferri con caldaia a pressione e fa moltissimo vapore. Altro aspetto comodo:si appoggia in orizzontale e subito il vapore si arresta. Direi super ferro!

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