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PerfectCare Xpress Dampfbügeleisen

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PerfectCare XpressDampfbügeleisen

GC5050/02

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Handbücher und Dokumentation

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron GC5050/02 - English (US)

  • PDF Datei, 30.4 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron

  • PDF Datei, 4.3 MB
  • 13 March 2026

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