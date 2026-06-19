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Eingestellt

PerfectCare AzurDampfbügeleisen

GC4919/80

1 Auszeichnung

Sorgenfreies Bügeln, keine Einstellungen erforderlich
Bügele von Seide über Leinen und Baumwolle bis hin zu Kaschmir alles in beliebiger Reihenfolge – und das, ohne die Temperatur anpassen zu müssen. Das PerfectCare Azur liefert perfekte Ergebnisse, ohne dass die Gefahr besteht, dass Kleidung versengt wird oder glänzt. Bügeln ist jetzt einfacher denn je.
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Ionisierender Tiefendampf für optimales hygienisches Bügeln

Sorgenfreies Bügeln, keine Einstellungen erforderlich

  • 50 g/min Dampfausstoß, 200 g Dampfstoß

  • T-ionicGlide Bügelsohle

  • Automatische Sicherheitsabschaltung + Anti-Kalk

  • Sicher auf allen bügelbaren Stoffen

OptimalTEMP Technologie: perfekte Kombination aus Temperatur und Dampf

OptimalTEMP Technologie: perfekte Kombination aus Temperatur und Dampf

Die neueste Revolution beim Bügeln, für die perfekte Kombination aus Dampf und Temperatur. Es ermöglicht schnelles Bügeln und großartige Ergebnisse bei hartnäckigen Falten, und es ist kein Voreinstellen erforderlich. Zudem ist es sicher auf allen bügelbaren Stoffen. Die perfekte Kombination aus Dampf und Temperatur aufgrund von: 1) Smart Control-Prozessor für die richtige Temperatureinstellung 2) HeatFlow Technologie für ein ausgeglichenes Verhältnis von Dampf und Temperatur.

100 % sicher auf allen bügelbaren Kleidungsstücken

100 % sicher auf allen bügelbaren Kleidungsstücken

100 % sicher auf allen Stoffen, selbst den empfindlichsten wie Seide, Kaschmir, Wolle und Polyester. Unabhängige Testinstitute für Bügeleisen haben PerfectCare auf den empfindlichsten bügelbaren Stoffen getestet und bestätigen die herausragenden Bügelergebnisse.

100%ige Geschwindigkeit auf allen Stoffen, eines der schnellsten Dampfbügeleisen

100%ige Geschwindigkeit beim Bügeln, kein Vorsortieren der Wäsche erforderlich. Bügele alle deine Kleidungsstücke mit effektiverem Dampfausstoß.

Technische Daten

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