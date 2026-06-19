Schneller, einfacher und cleverer

Das Philips Dampfbügeleisen Azur Performer kombiniert Leistung mit Benutzerfreundlichkeit. Dank unserer automatischen Dampfregelung erhalten Sie die richtige Menge an Dampf für jedes Kleidungsstück. SteamGlide Plus sorgt dank optimaler Gleitfähigkeit für schnelleres Bügeln.