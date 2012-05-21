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Eingestellt

EcoCareDampfbügeleisen

GC3740/02

4.5

| (22) Bewertungen | 95% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

100 % Dampfdruck bei 25 %* geringerem Energieverbrauch

Diese innovative Funktion garantiert Ihnen 100 % Dampfleistung für optimales Glätten bei 25 %* geringerem Energieverbrauch, da kein überflüssiger Dampf mehr ausgestoßen wird. 30 % des Kunststoffs und Aluminiums im Philips Bügeleisen sind recycelt.

Alle Vorteile anzeigen

mit automat. Energiesparfunktion, aus 30 % recyceltem Material

100 % Dampfdruck bei 25 %* geringerem Energieverbrauch

  • 2400 W

Doppelaktives Anti-Kalk-System verhindert Kalkbildung

Doppelaktives Anti-Kalk-System verhindert Kalkbildung

Das doppelaktive Anti-Kalk-System Ihres Philips Dampfbügeleisens verhindert Kalkablagerungen mithilfe von Anti-Kalk-Tabletten und einer benutzerfreundlichen Calc Clean Funktion.

Ergonomischer weicher Griff für mehr Bügelkomfort

Mit dem weichen Griff des Philips Bügeleisens können Sie mühelos auch längere Zeit bügeln.

Die Dampfspitze sorgt an schwer erreichbaren Stellen für genügend Dampf

Die Dampfspitze sorgt an schwer erreichbaren Stellen für genügend Dampf

Die einzigartige Dampfspitze dieses Philips Bügeleisens läuft vorne an der Bügelsohle spitz zu und verfügt über lange Dampfschlitze in der Spitze der Bügelsohle. So wird auch das Bügeln schwer erreichbarer Stellen und kleinster Details zum Kinderspiel – für ein optimales Bügelergebnis.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

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Bewertungen

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4.5

von 5

22

Bewertungen

95%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

21/05/2012

België

België

excellent

ce fer est très leger et extremement maniable. Il chauffe très vite et son desing et ses couleurs sont attractives.

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Diese Bewertung wurde für EcoCare GC3740/02 Fer vapeur verfasst

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09/10/2014

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

Questo vs prodotto ha delle buonissime caratteristiche

Il ferro da stiro che ho acquistato è veramente eccellente, è leggero e pronto all'uso. La piastra scorre benissimo e stira in modo impeccabile anche senza vapore.

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Diese Bewertung wurde für EnergyCare GC3740/32 Ferro da stiro verfasst

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08/12/2013

België

België

een strijkijzer zonder veel franjes, maar doet wat het moet doen, nl. strijken

eenvoudig, leuk uitzicht en vooral praktisch, gemakkelijk bij te vullen en goede stoom prestaties.

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Diese Bewertung wurde für EcoCare GC3740/02 Stoomstrijkijzer verfasst

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Diese Bewertung wurde für EcoCare GC3740/02 Stoomstrijkijzer verfasst

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