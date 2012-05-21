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Eingestellt
100 % Dampfdruck bei 25 %* geringerem Energieverbrauch
Diese innovative Funktion garantiert Ihnen 100 % Dampfleistung für optimales Glätten bei 25 %* geringerem Energieverbrauch, da kein überflüssiger Dampf mehr ausgestoßen wird. 30 % des Kunststoffs und Aluminiums im Philips Bügeleisen sind recycelt.
2400 W
Das doppelaktive Anti-Kalk-System Ihres Philips Dampfbügeleisens verhindert Kalkablagerungen mithilfe von Anti-Kalk-Tabletten und einer benutzerfreundlichen Calc Clean Funktion.
Mit dem weichen Griff des Philips Bügeleisens können Sie mühelos auch längere Zeit bügeln.
Die einzigartige Dampfspitze dieses Philips Bügeleisens läuft vorne an der Bügelsohle spitz zu und verfügt über lange Dampfschlitze in der Spitze der Bügelsohle. So wird auch das Bügeln schwer erreichbarer Stellen und kleinster Details zum Kinderspiel – für ein optimales Bügelergebnis.
Auszeichnungen
4.5
von 5
22
Bewertungen
95%
empfehlen dieses Produkt.
sanmonami
21/05/2012
België
excellent
ce fer est très leger et extremement maniable. Il chauffe très vite et son desing et ses couleurs sont attractives.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EcoCare GC3740/02 Fer vapeur verfasst
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giusydanilo
09/10/2014
Italia
Verifizierter Käufer
Questo vs prodotto ha delle buonissime caratteristiche
Il ferro da stiro che ho acquistato è veramente eccellente, è leggero e pronto all'uso. La piastra scorre benissimo e stira in modo impeccabile anche senza vapore.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EnergyCare GC3740/32 Ferro da stiro verfasst
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lampenman
08/12/2013
België
een strijkijzer zonder veel franjes, maar doet wat het moet doen, nl. strijken
eenvoudig, leuk uitzicht en vooral praktisch, gemakkelijk bij te vullen en goede stoom prestaties.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EcoCare GC3740/02 Stoomstrijkijzer verfasst
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