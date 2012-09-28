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Eingestellt
100 % Dampfdruck bei 25 %* geringerem Energieverbrauch
Diese innovative Funktion garantiert Ihnen 100 % Dampfleistung für optimales Glätten bei 25 %* geringerem Energieverbrauch, da kein überflüssiger Dampf mehr ausgestoßen wird. 30 % des Kunststoffs und Aluminiums im Philips Bügeleisen sind recycelt.
2400 W
Dampfstoß von 130 g
ECO
Die Dampfstoßfunktion kann zum vertikalen Bügeln und bei hartnäckigen Falten verwendet werden.
Das doppelaktive Anti-Kalk-System Ihres Philips Dampfbügeleisens verhindert Kalkablagerungen mithilfe von Anti-Kalk-Tabletten und einer benutzerfreundlichen Calc Clean-Funktion.
Mit dem Tropf-Stopp-System Ihres Philips Dampfbügeleisens können empfindliche Gewebe bei niedrigen Temperaturen gebügelt werden, ganz ohne Fleckenbildung durch Wassertropfen.
Auszeichnungen
4.2
von 5
6
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Joost65
28/09/2012
Nederland
Verifizierter Käufer
prettiger dan mijn oude strijkijzer
Vooral de stoom capaciteit bevalt mij prima een verbetering in het gebruiks gemak. hartelijk dank mevr Blokzijl
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EcoCare GC3721/02 Stoomstrijkijzer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Rienusb
28/09/2012
Nederland
prettiger dan mijn oude strijkijzer
Vooral de stoom capaciteit bevalt mij prima een verbetering in het gebruiks gemak. hartelijk dank mevr Blokzijl
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lena55
31/08/2012
Nederland
goed werkend strijkijzer
werkt prima . makkelijke bediening. en heel goede stoom functie.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EcoCare GC3721/02 Stoomstrijkijzer verfasst
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Bis zu 25 % weniger Energieverbrauch basierend auf IEC 603311, im Vergleich zum RI3320 bei maximaler Einstellung