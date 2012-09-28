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  • 100 % Dampfdruck bei 25 %* geringerem Energieverbrauch
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Eingestellt

EcoCareDampfbügeleisen

GC3721/02

4.2

| (6) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

100 % Dampfdruck bei 25 %* geringerem Energieverbrauch

Diese innovative Funktion garantiert Ihnen 100 % Dampfleistung für optimales Glätten bei 25 %* geringerem Energieverbrauch, da kein überflüssiger Dampf mehr ausgestoßen wird. 30 % des Kunststoffs und Aluminiums im Philips Bügeleisen sind recycelt.

Alle Vorteile anzeigen

mit automat. Energiesparfunktion, aus 30 % recyceltem Material

100 % Dampfdruck bei 25 %* geringerem Energieverbrauch

  • 2400 W

  • Dampfstoß von 130 g

  • ECO

Dampfstoß von 130 g glättet ohne Mühe auch hartnäckige Falten

Dampfstoß von 130 g glättet ohne Mühe auch hartnäckige Falten

Die Dampfstoßfunktion kann zum vertikalen Bügeln und bei hartnäckigen Falten verwendet werden.

Doppelaktives Anti-Kalk-System verhindert Kalkbildung

Doppelaktives Anti-Kalk-System verhindert Kalkbildung

Das doppelaktive Anti-Kalk-System Ihres Philips Dampfbügeleisens verhindert Kalkablagerungen mithilfe von Anti-Kalk-Tabletten und einer benutzerfreundlichen Calc Clean-Funktion.

Tropf-Stopp-System verhindert Fleckenbildung beim Bügeln

Tropf-Stopp-System verhindert Fleckenbildung beim Bügeln

Mit dem Tropf-Stopp-System Ihres Philips Dampfbügeleisens können empfindliche Gewebe bei niedrigen Temperaturen gebügelt werden, ganz ohne Fleckenbildung durch Wassertropfen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

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Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

6

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

28/09/2012

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

prettiger dan mijn oude strijkijzer

Vooral de stoom capaciteit bevalt mij prima een verbetering in het gebruiks gemak. hartelijk dank mevr Blokzijl

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EcoCare GC3721/02 Stoomstrijkijzer verfasst

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28/09/2012

Nederland

Nederland

prettiger dan mijn oude strijkijzer

Vooral de stoom capaciteit bevalt mij prima een verbetering in het gebruiks gemak. hartelijk dank mevr Blokzijl

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31/08/2012

Nederland

Nederland

goed werkend strijkijzer

werkt prima . makkelijke bediening. en heel goede stoom functie.

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Diese Bewertung wurde für EcoCare GC3721/02 Stoomstrijkijzer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Bis zu 25 % weniger Energieverbrauch basierend auf IEC 603311, im Vergleich zum RI3320 bei maximaler Einstellung