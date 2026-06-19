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Eingestellt
GC2046/20
35 g/min Dampfausstoß, 110 g Dampfstoß
Keramikbügelsohle
Automatische Sicherheitsabschaltung + Anti-Kalk
2.200 Watt
Leistung von bis zu 2.200 W für durchgehend hohen Dampfausstoß.
Der Dampfstoß des Bügeleisens von 110 g ermöglicht ein müheloses Glätten auch von hartnäckigen Falten.
Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 35 g/min – ideal zum Glätten aller Falten.
Auszeichnungen
Bewertungen