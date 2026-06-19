Schneller, einfacher und cleverer

Das Philips Dampfbügeleisen Azur Performer kombiniert Leistung mit Benutzerfreundlichkeit. Die Quick Calc Release Funktion mit höchster Bewertung, die T-ionicGlide Bügelsohle mit bester Gleitfähigkeit und die Funktion zur automatischen Sicherheitsabschaltung bieten Ihnen optimale Bügelergebnisse im Handumdrehen.