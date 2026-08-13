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Eingestellt
GC3321
3 m Kabel
Da ein Nachfüllen dank des großen Wasserbehälters (300 ml) weniger häufig erforderlich ist, können Sie mehr Kleidungsstücke in einem Arbeitsgang bügeln.
Das doppelaktive Anti-Kalk-System Ihres Philips Dampfbügeleisens verhindert Kalkablagerungen mithilfe von Anti-Kalk-Tabletten und einer benutzerfreundlichen Calc Clean-Funktion.
Mit dem extralangen Kabel (3 m) des Philips Bügeleisens können Sie ganz sicher jede Stelle Ihres Bügelbretts mit dem Bügeleisen erreichen!
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