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IronCare Wasserfilter für Bügeleisen

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IronCareWasserfilter für Bügeleisen

GC024/10

IronCare Wasserfilter für Bügeleisen

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Handbücher und Dokumentation

User Manual Philips IronCare Water filter for irons

  • PDF Datei, 4.4 MB
  • 13 March 2026

IronCare entfernt Kalk aus dem Leitungswasser, damit Ihr Bügeleisen weiterhin optimale Leistung liefert. Seine Lebensdauer wird dadurch um bis zu 4x* verlängert. Es war noch nie so einfach, Ihr Bügeleisen vor Kalkablagerungen zu schützen, wie mit diesem innovativen Filter, der für alle Bügeleisen verwendet werden kann.

  • PDF Datei
  • 5 June 2026

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