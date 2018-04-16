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Eingestellt
40g/min Dampfleistung, 160 g Dampfstoß
SteamGlide Plus-Bügelsohle
Anti-Kalk
2.400 Watt
Dank der 2.400 W heizt sich das Dampfbügeleisen Azur Performer Plus schnell auf und bietet eine starke Leistung für hervorragende Bügelergebnisse.
Der konstante Dampfausstoß von bis zu 40 g/min ist ideal zum Glätten aller Falten geeignet.
Die Dampfstoßfunktion kann zum vertikalen Bügeln und bei hartnäckigen Falten verwendet werden.
Auszeichnungen
4.5
von 5
4
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Κώστας71
16/04/2018
Ελλάδα
Πολύ καλό, θα το ξαναγόραζα
Είναι εύχρηστο και τα πλήκτρα ατμού βρίσκονται στην σωστή θέση. Πολύ καλή σχέση απόδοσης/τιμής.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο verfasst
aplos73
10/02/2018
Ελλάδα
Πολύ καλό
Πάρα πολύ καλό σίδερο.Μεγάλη παροχή ατμού.H πλάκα πολύ καλή και γλιστράει πάνω στα ρούχα. Στους 8 μήνες χάλασε αλλά μου το αντικατάστησαν άμεσα και μπράβο τους.Αυτό δίνει πόντους στην εταιρεία για το after sales της.Θα ξανά αγοράσω σίγουρα κάποιο προϊόν Philips.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο verfasst
kris1
20/09/2019
Ελλάδα
Verifizierter Käufer
Αυτό το προϊόν έχει καλά χαρακτηριστικά
Αυτό το προϊόν έχει καλά χαρακτηριστικά. Επίσης,συνδυάζει καλή τιμή με ποιότητα.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο verfasst