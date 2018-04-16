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Eingestellt

Azur PerformerDampfbügeleisen

GC3811/80

4.5
| (4) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

3 Auszeichnungen

Schneller, einfacher und cleverer
Das Philips Dampfbügeleisen Azur Performer kombiniert Leistung mit Benutzerfreundlichkeit. Dank unserer automatischen Dampfregelung erhalten Sie die richtige Menge an Dampf für jedes Kleidungsstück. SteamGlide Plus sorgt dank optimaler Gleitfähigkeit für schnelleres Bügeln.
Alle Vorteile anzeigen

Mit unserer innovativen Dampf- und Temperaturregelung

Schneller, einfacher und cleverer

  • 40g/min Dampfleistung, 160 g Dampfstoß

  • SteamGlide Plus-Bügelsohle

  • Anti-Kalk

  • 2.400 Watt

2.400 W für schnelles Aufheizen des Bügeleisens

2.400 W für schnelles Aufheizen des Bügeleisens

Dank der 2.400 W heizt sich das Dampfbügeleisen Azur Performer Plus schnell auf und bietet eine starke Leistung für hervorragende Bügelergebnisse.

Dampfausstoß von bis zu 40 g/min für effektiveres Glätten

Dampfausstoß von bis zu 40 g/min für effektiveres Glätten

Der konstante Dampfausstoß von bis zu 40 g/min ist ideal zum Glätten aller Falten geeignet.

Dampfstoß von bis zu 160 g

Dampfstoß von bis zu 160 g

Die Dampfstoßfunktion kann zum vertikalen Bügeln und bei hartnäckigen Falten verwendet werden.

Technische Daten

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

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  • Award image VRS_AWARD-1679506
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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.5

von 5

4

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

16/04/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ καλό, θα το ξαναγόραζα

Είναι εύχρηστο και τα πλήκτρα ατμού βρίσκονται στην σωστή θέση. Πολύ καλή σχέση απόδοσης/τιμής.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο verfasst

10/02/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ καλό

Πάρα πολύ καλό σίδερο.Μεγάλη παροχή ατμού.H πλάκα πολύ καλή και γλιστράει πάνω στα ρούχα. Στους 8 μήνες χάλασε αλλά μου το αντικατάστησαν άμεσα και μπράβο τους.Αυτό δίνει πόντους στην εταιρεία για το after sales της.Θα ξανά αγοράσω σίγουρα κάποιο προϊόν Philips.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο verfasst

20/09/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Verifizierter Käufer

Αυτό το προϊόν έχει καλά χαρακτηριστικά

Αυτό το προϊόν έχει καλά χαρακτηριστικά. Επίσης,συνδυάζει καλή τιμή με ποιότητα.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο verfasst

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