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Eingestellt
3 m langes Kabel
Das Nachfüllen von Wasser ist dank der extra großen Einfüllöffnung besonders einfach und schnell. Es dauert nur ein paar Sekunden und das ohne Gefahr, etwas zu verschütten.
Mit dem extralangen EasyCare-Kabel (3 m) können Sie ganz bequem jede Stelle Ihres Bügelbretts mit dem Bügeleisen erreichen!
Dank der besonders deutlichen Wasserstandsanzeige des Philips Bügeleisens kannst du den Wasserstand jederzeit mit einem Blick überprüfen.
Auszeichnungen
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Kalavrita09
27/12/2018
Ελλάδα
Τέλειο σίδερο!
Έχει μοντέρνα σχεδίαση, είναι αθάνατο (το έχω πάνω από 10 χρόνια) και δεν είχα ποτέ το παραμικρό πρόβλημα παρόλη τη χρήση του (εξυπηρετεί τετραμελή οικογένεια με μικρά παιδιά). Πολύ αξιόπιστο. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3300 series GC3388/02 Ατμοσίδερο verfasst
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