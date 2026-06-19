Schnell von Anfang an

Mit diesem EasySpeed Plus Bügeleisen bügeln Sie dank folgender Merkmale noch schneller: Dreifache Präzisionsspitze, gleichmäßige Wärmeverteilung entlang der Bügelsohle, gleichmäßiger Dampfausstoß, Dampfstoßfunktion und Leistungsstärke.