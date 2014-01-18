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Eingestellt
GC4411/32
Leistung mit Präzision
Für ein einfaches und gleichmäßiges Bügeln benötigen Sie beste Gleitfähigkeit und eine kraftvolle Dampfleistung. Diese Bügeleisen mit SteamGlide-Bügelsohle erhalten Sie das Beste von beiden!
40 g/Min. Dampfleist., 150 g Dampfstoß
SteamGlide Plus-Bügelsohle
2400 Watt
Die SteamGlide Bügelsohle ist die beste Bügelsohle von Philips für dein Dampfbügeleisen. Sie verfügt über eine ausgezeichnete Kratzfestigkeit, sehr gute Gleiteigenschaften und ist zudem leicht zu reinigen.
2400 W für konstant hohe Dampfleistung
Der Dampfstoß des Bügeleisens von 150 g ermöglicht ein müheloses Glätten auch von hartnäckigen Falten.
Auszeichnungen
3.8
von 5
10
Bewertungen
AxelA
18/01/2014
Deutschland
Toller Bügeleisen !!!
Ich habe keine Ahnung, warum er bisher so schlecht bewertet wurde, aber ich bin BEGEISTERT von ihm. :)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur GC4411/02 Dampfbügeleisen verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur GC4411/02 Dampfbügeleisen verfasst
Maybella62
09/10/2014
United Kingdom
Ironing not a chore anymore!
One of my friends has this iron and told me how great it was to use, so, I ordered two, one for myself and the other for my daughter who has moved into her own flat. Really pleased with this iron it's great to use and somehow it seems to make ironing quicker. A really great iron.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur GC4411/32 Steam iron verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur GC4411/32 Steam iron verfasst
BrianL
25/02/2013
United Kingdom
Good, reliable iron. Does an excellent job
I have 2 Philips Azur Irons for different houses and I gave a third one to my father after his a.n. other brand iron broke down. I really enjoy using theese Irons (as much as one can enjoy ironing!!) They make really light work on shirts and infact all garments. Plenty of steam and a soleplate is amazing... even my father agrees after years of being loyal to another iron brand. I 100% recommend and would not consider buying anything else
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Steam iron verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Steam iron verfasst