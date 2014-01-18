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  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron

Eingestellt

AzurDampfbügeleisen

GC4411/32

3.8

| (10) Bewertungen

1 Auszeichnung

Leistung mit Präzision

Für ein einfaches und gleichmäßiges Bügeln benötigen Sie beste Gleitfähigkeit und eine kraftvolle Dampfleistung. Diese Bügeleisen mit SteamGlide-Bügelsohle erhalten Sie das Beste von beiden!

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Optimale Dampfleistung und Gleitfähigkeit

Leistung mit Präzision

  • 40 g/Min. Dampfleist., 150 g Dampfstoß

  • SteamGlide Plus-Bügelsohle

  • 2400 Watt

SteamGlide – Premium-Bügelsohle von Philips

SteamGlide – Premium-Bügelsohle von Philips

Die SteamGlide Bügelsohle ist die beste Bügelsohle von Philips für dein Dampfbügeleisen. Sie verfügt über eine ausgezeichnete Kratzfestigkeit, sehr gute Gleiteigenschaften und ist zudem leicht zu reinigen.

2400 W für konstant hohe Dampfleistung

2400 W für konstant hohe Dampfleistung

2400 W für konstant hohe Dampfleistung

150 g Dampfleistung glättet ohne Mühe auch hartnäckige Falten

150 g Dampfleistung glättet ohne Mühe auch hartnäckige Falten

Der Dampfstoß des Bügeleisens von 150 g ermöglicht ein müheloses Glätten auch von hartnäckigen Falten.

Technische Daten

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Auszeichnungen

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Bewertungen

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3.8

von 5

10

Bewertungen

2

18/01/2014

Deutschland

Deutschland

Toller Bügeleisen !!!

Ich habe keine Ahnung, warum er bisher so schlecht bewertet wurde, aber ich bin BEGEISTERT von ihm. :)

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur GC4411/02 Dampfbügeleisen verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur GC4411/02 Dampfbügeleisen verfasst

09/10/2014

United Kingdom

United Kingdom

Ironing not a chore anymore!

One of my friends has this iron and told me how great it was to use, so, I ordered two, one for myself and the other for my daughter who has moved into her own flat. Really pleased with this iron it's great to use and somehow it seems to make ironing quicker. A really great iron.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur GC4411/32 Steam iron verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur GC4411/32 Steam iron verfasst

25/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

Good, reliable iron. Does an excellent job

I have 2 Philips Azur Irons for different houses and I gave a third one to my father after his a.n. other brand iron broke down. I really enjoy using theese Irons (as much as one can enjoy ironing!!) They make really light work on shirts and infact all garments. Plenty of steam and a soleplate is amazing... even my father agrees after years of being loyal to another iron brand. I 100% recommend and would not consider buying anything else

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Steam iron verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Steam iron verfasst

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