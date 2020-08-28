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Eingestellt

Azur Performer PlusDampfbügeleisen

GC4511/40

5
| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

2 Auszeichnungen

Schneller, einfacher und cleverer
Das Philips Dampfbügeleisen Azur Performer kombiniert Leistung mit Benutzerfreundlichkeit. Dieses Bügeleisen bietet dank Quick Calc Release Funktion für eine einfache Entkalkung, automatischer Dampfregelung und SteamGlide Plus Bügelsohle eine lang anhaltende Dampfleistung.
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Mit einfachem Calc Clean System

Schneller, einfacher und cleverer

  • 45 g/min Dampfausstoß, 180 g Dampfstoß

  • SteamGlide Plus Bügelsohle

  • Anti-Kalk

  • 2.400 Watt

2.400 W für schnelles Aufheizen des Bügeleisens

2.400 W für schnelles Aufheizen des Bügeleisens

Dank der 2.400 W heizt sich das Dampfbügeleisen Azur Performer Plus schnell auf und bietet eine starke Leistung für hervorragende Bügelergebnisse.

Dampfausstoß von bis zu 45 g/min für effektiveres Glätten

Dampfausstoß von bis zu 45 g/min für effektiveres Glätten

Der gleichmäßige Dampfausstoß von bis zu 45 g/min ist ideal zum Glätten aller Falten geeignet.

Dampfstoß von bis zu 180 g

Dampfstoß von bis zu 180 g

Die Dampfstoßfunktion kann zum vertikalen Bügeln und bei hartnäckigen Falten verwendet werden.

Technische Daten

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Auszeichnungen

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  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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5.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
2
1

28/08/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Verifizierter Käufer

Εξαιρετικό

Άπίστευτο!!! Απλά καταπληκτικό!!! Και εύκολα καθαρίζονται τα άλατα και πολύ ατμό έχει και δέ το γεμίζεις κάθε τρείς και λίγο!!!

Vorteile

Χαμηλή κατανάλωση, πλούσιο ατμό, εύκολο και αξιόπιστο σύστημα καθαρίσματος για τα άλατα!!!!!

Nachteile

Πιθανόν το βάρος γιά κάποιους/κάποιες

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4511/40 Ατμοσίδερο verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4511/40 Ατμοσίδερο verfasst

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