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  • 100 % Dampfdruck bei 20 %* geringerem Energieverbrauch
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Eingestellt

EcoCareDampfbügeleisen

GC3721/32

1 Auszeichnung

100 % Dampfdruck bei 20 %* geringerem Energieverbrauch
Diese innovative Funktion Ihres Philips Bügeleisens garantiert Ihnen 100 % Dampfleistung für optimales Glätten bei 20 %* geringerem Energieverbrauch, da kein überflüssiger Dampf mehr ausgestoßen wird.
Alle Vorteile anzeigen

Gutes für die Umwelt

100 % Dampfdruck bei 20 %* geringerem Energieverbrauch

  • 2400 W

  • Dampfstoß von 140 g

  • ECO

Dampfstoß von bis zu 140 g

Dampfstoß von bis zu 140 g

Die Dampfstoßfunktion kann zum vertikalen Bügeln und bei hartnäckigen Falten verwendet werden.

Konstante Dampfleistung von bis zu 40 g/Min.

Konstante Dampfleistung von bis zu 40 g/Min.

Konstante Dampfleistung des Philips Dampfbügeleisens von bis zu 40 g/Min. – die ideale Dampfmenge zum Glätten aller Falten.

Doppelaktives Anti-Kalk-System verhindert Kalkbildung

Doppelaktives Anti-Kalk-System verhindert Kalkbildung

Das doppelaktive Anti-Kalk-System Ihres Philips Dampfbügeleisens verhindert Kalkablagerungen mithilfe von Anti-Kalk-Tabletten und einer benutzerfreundlichen Calc Clean-Funktion.

Technische Daten

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