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Eingestellt
GC3721/32
2400 W
Dampfstoß von 140 g
ECO
Die Dampfstoßfunktion kann zum vertikalen Bügeln und bei hartnäckigen Falten verwendet werden.
Konstante Dampfleistung des Philips Dampfbügeleisens von bis zu 40 g/Min. – die ideale Dampfmenge zum Glätten aller Falten.
Das doppelaktive Anti-Kalk-System Ihres Philips Dampfbügeleisens verhindert Kalkablagerungen mithilfe von Anti-Kalk-Tabletten und einer benutzerfreundlichen Calc Clean-Funktion.
Auszeichnungen
Bewertungen