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EcoCare Dampfbügeleisen

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Diese innovative Funktion Ihres Philips Bügeleisens garantiert Ihnen 100 % Dampfleistung für optimales Glätten bei 20 %* geringerem Energieverbrauch, da kein überflüssiger Dampf mehr ausgestoßen wird.

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  • 29 March 2026

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