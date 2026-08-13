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Eingestellt
GC3340
3 m Kabel
Mit dem Tropf-Stopp-System Ihres Philips Dampfbügeleisens können empfindliche Gewebe bei niedrigen Temperaturen gebügelt werden, ganz ohne Fleckenbildung durch Wassertropfen.
Mit dem Soft-Touch-Handgriff des Philips Bügeleisens können Sie mühelos auch längere Zeit bügeln.
Das doppelaktive Anti-Kalk-System Ihres Philips Dampfbügeleisens verhindert Kalkablagerungen mithilfe von Anti-Kalk-Tabletten und einer benutzerfreundlichen Calc Clean-Funktion.
Auszeichnungen
Bewertungen