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Eingestellt
40 g/min Dampfausstoß, 140 g Dampfstoß
SteamGlide Bügelsohle
Anti-Kalk
2.400 Watt
Dank der 2.400 W heizt sich das Dampfbügeleisen Azur Performer Plus schnell auf und bietet eine starke Leistung für hervorragende Bügelergebnisse.
Der gleichmäßige Dampfausstoß von bis zu 40 g/min ist ideal zum Glätten aller Falten geeignet.
Dampfstoß von bis zu 140 g zum schnellen Glätten von selbst hartnäckigsten Falten.
Auszeichnungen
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Sok66
03/05/2018
Ελλάδα
Πρόκειται για ένα εξαιρετικό σίδερο
Είναι ένα σίδερο απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες μου όπου κυρίως το χρησιμοποιώ για πουκάμισα. Εξαιρετικά αποτελεσματικό και ασφαλές στη χρήση. Έχω ακόμα μια επιφύλαξη με το σύστημα απομάκρυνσης αλάτων αλλά ελπίζω να λυθεί στο μέλλον. Προσωρινά χρησιμοποιώ αποσταγμένο νερό
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Performer GC3803/30 Ατμοσίδερο verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Performer GC3803/30 Ατμοσίδερο verfasst