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Eingestellt
40 g/min Dampfausstoß, 160 g Dampfstoß
SteamGlide Plus Bügelsohle
Anti-Kalk
2.400 Watt
Dank der 2.400 W heizt sich das Dampfbügeleisen Azur Performer Plus schnell auf und bietet eine starke Leistung für hervorragende Bügelergebnisse.
Der gleichmäßige Dampfausstoß von bis zu 40 g/min ist ideal zum Glätten aller Falten geeignet.
Die Dampfstoßfunktion kann zum vertikalen Dampfbügeln und bei hartnäckigen Falten verwendet werden.
Auszeichnungen
4.4
von 5
53
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
Bügler1
19/11/2015
Österreich
Verifizierter Käufer
funktioniert tadellos
erfüllt alle angegebenen Kriterien und ist leicht zu handhaben
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Performer GC3811/80 Dampfbügeleisen verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Performer GC3811/80 Dampfbügeleisen verfasst
VV.M
04/11/2021
Deutschland
Top Leistung!
Bin sehr zufrieden! Gutes Bügeleisen der nicht teuer ist :)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Performer GC3811/70 Dampfbügeleisen verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Performer GC3811/70 Dampfbügeleisen verfasst
Bully52
02/05/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Dampfbügler!
Ich will nicht sagen, dass Bügeln mir Spaß macht, aber mit diesem Gerät geht mir die Bügelei leicht von der Hand. Mit der Spitze der Bügelsohle erreicht man auch schwierige Stellen am Wäschestück. Die Dampfautomatik funktioniert sehr gut. Meistens reicht schon die ECO-Einstellung für einen ausreichenden Dampfaustritt aus, womit als Nebeneffekt der Wasserverbrauch verringert wird. Auch die Beschreibung der SteamGlide Plus-Bügelsohle trifft genau zu. Der Bügler gleitet ohne Anstrengung leicht über die Wäsche und in kurzer Zeit hat man ein tolles Bügeler(l)gebnis. Kein Nachbügeln notwendig! Fazit: Ein super Dampfbügler, den ich ohne wenn und aber mit diesem guten Preis/Leistungsverhältnis nur weiter empfehlen kann.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Performer GC3811/70 Dampfbügeleisen verfasst
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