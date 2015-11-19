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Eingestellt

Azur PerformerDampfbügeleisen

GC3811/70

4.4
| (53) Bewertungen | 84% empfehlen dieses Produkt.

4 Auszeichnungen

Schneller, einfacher und cleverer
Das Philips Dampfbügeleisen Azur Performer kombiniert Leistung mit Benutzerfreundlichkeit. Dank unserer automatischen Dampfregelung erhalten Sie die richtige Menge an Dampf für jedes Kleidungsstück. SteamGlide Plus sorgt dank optimaler Gleitfähigkeit für schnelleres Bügeln.
Alle Vorteile anzeigen

Mit unserer innovativen Dampf- und Temperaturregelung

Schneller, einfacher und cleverer

  • 40 g/min Dampfausstoß, 160 g Dampfstoß

  • SteamGlide Plus Bügelsohle

  • Anti-Kalk

  • 2.400 Watt

2.400 W für schnelles Aufheizen des Bügeleisens

2.400 W für schnelles Aufheizen des Bügeleisens

Dank der 2.400 W heizt sich das Dampfbügeleisen Azur Performer Plus schnell auf und bietet eine starke Leistung für hervorragende Bügelergebnisse.

Dampfausstoß von bis zu 40 g/min für effektiveres Glätten

Dampfausstoß von bis zu 40 g/min für effektiveres Glätten

Der gleichmäßige Dampfausstoß von bis zu 40 g/min ist ideal zum Glätten aller Falten geeignet.

Dampfstoß von bis zu 160 g

Dampfstoß von bis zu 160 g

Die Dampfstoßfunktion kann zum vertikalen Dampfbügeln und bei hartnäckigen Falten verwendet werden.

Technische Daten

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Auszeichnungen

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Bewertungen

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4.4

von 5

53

Bewertungen

84%

empfehlen dieses Produkt.

19/11/2015

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

funktioniert tadellos

erfüllt alle angegebenen Kriterien und ist leicht zu handhaben

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Performer GC3811/80 Dampfbügeleisen verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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04/11/2021

Deutschland

Deutschland

Top Leistung!

Bin sehr zufrieden! Gutes Bügeleisen der nicht teuer ist :)

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02/05/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super Dampfbügler!

Ich will nicht sagen, dass Bügeln mir Spaß macht, aber mit diesem Gerät geht mir die Bügelei leicht von der Hand. Mit der Spitze der Bügelsohle erreicht man auch schwierige Stellen am Wäschestück. Die Dampfautomatik funktioniert sehr gut. Meistens reicht schon die ECO-Einstellung für einen ausreichenden Dampfaustritt aus, womit als Nebeneffekt der Wasserverbrauch verringert wird. Auch die Beschreibung der SteamGlide Plus-Bügelsohle trifft genau zu. Der Bügler gleitet ohne Anstrengung leicht über die Wäsche und in kurzer Zeit hat man ein tolles Bügeler(l)gebnis. Kein Nachbügeln notwendig! Fazit: Ein super Dampfbügler, den ich ohne wenn und aber mit diesem guten Preis/Leistungsverhältnis nur weiter empfehlen kann.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Performer GC3811/70 Dampfbügeleisen verfasst

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