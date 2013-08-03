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Eingestellt
GC5060/02
Sorgenfreies Bügeln, keine Einstellungen erforderlich
Bügeln Sie von Seide über Leinen und Baumwolle bis hin zu Kaschmir alles in beliebiger Reihenfolge – und das, ohne die Temperatur anzupassen. Philips PerfectCare Xpress liefert großartige Ergebnisse, ohne dass die Gefahr besteht, dass Kleidung versengt wird oder glänzt. So wird Bügeln jetzt zum Kinderspiel.
65 g/Min. Dampfleist., 200 g Dampfstoß
SteamGlide-Bügelsohle
Autom. Sicherheitsabschalt. + Anti-Kalk
Sicher für alle bügelbaren Stoffe
100 % sicher auf allen Stoffen, selbst den empfindlichsten wie Seide, Kaschmir, Wolle und Polyester. Unabhängige Testinstitute für Bügeleisen haben PerfectCare auf den empfindlichsten bügelbaren Stoffen getestet und bestätigen die herausragenden Bügelergebnisse.
100 % bedienungsfreundlich, keine Anpassungen erforderlich. Jetzt können Sie alle bügelbaren Kleidungsstücke nacheinander bügeln, ohne auf die Temperatur warten oder den Temperaturregler des Bügeleisens einstellen zu müssen.
100 %-ige Geschwindigkeit beim Bügeln, kein Sortieren der Wäsche erforderlich. Bügeln Sie alle Ihre Kleidungsstücke mit effektiverem Dampfstoß.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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Auszeichnungen
3.9
von 5
33
Bewertungen
Elvira
03/08/2013
Österreich
echt toll :-)
Bügelzeit wird total verkürzt, da man nichts mehr einstellen muss. Bügeleisen ist schön, nur etwas schwer - ich mag das!!!! Habe schon seit Jahren Bügeleisen von Philips und war immer zufrieden. Hoffe, dass das neue auch so lange hält wie das alte ( 12 Jahre und geht noch immer super - ist jetzt in Reserveposition ) . Würde es jederzeit wieder kaufen. Aufheizzeit dauert einige Sekunden - also nicht störend.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Xpress GC5060/27 Pressurised steam iron verfasst
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Diese Bewertung wurde für PerfectCare Xpress GC5060/27 Pressurised steam iron verfasst
Trixi
21/06/2013
Deutschland
Beste Dampfbügeleisen aller Zeiten
Dieses Dampfbügeleisen bügelt super gut & super schnell. Da man keine Temperatur an diesem Dampfbügeleisen ein stellen muss, bügel ich jetzt viel schneller & habe viel Zeit mit diesem Dampfbügeleisen gespart, auch wenn man Kinder hat. Bei vielen Bedruckungen benutze ich noch ein Bügeltuch. Bei Bedruckungen wo ich sicher bin, dass es nicht unter der Sohle kleben bleibt benutze ich kein Bügeltuch mehr. Dank des Wasserfilters von Philips mit den Kartuschen muss ich auch nicht mehr dass Wasser mischen, hälfte destilliertes Wasser & Leitungswasser. Jetzt muss ich nur noch den Wasserbehälter mit den Wasserfilterkartuschen benutzen und sonst überhaupt nichts mehr. Die Wasserfilterkanne & die Wasserfilterkartuschen hatte ich mir in der Zwischenzeit bei Amazon bestellt & gekauft, weil es kurz fristig bei Philips ausverkauft war.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Xpress GC5060/02 Dampfbügeleisen verfasst
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hondo2904
12/06/2013
Deutschland
top gerät
bin einfach sehr zufrieden mit dem gerät. bügelt sich sehr leicht und man braucht weniger zeit
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