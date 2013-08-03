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  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron
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Eingestellt

PerfectCare XpressDampfbügeleisen

GC5060/02

3.9

| (33) Bewertungen

1 Auszeichnung

Sorgenfreies Bügeln, keine Einstellungen erforderlich

Bügeln Sie von Seide über Leinen und Baumwolle bis hin zu Kaschmir alles in beliebiger Reihenfolge – und das, ohne die Temperatur anzupassen. Philips PerfectCare Xpress liefert großartige Ergebnisse, ohne dass die Gefahr besteht, dass Kleidung versengt wird oder glänzt. So wird Bügeln jetzt zum Kinderspiel.

Alle Vorteile anzeigen

Mit kompaktem, leistungsstarkem integriertem Dampfbügelsystem

Sorgenfreies Bügeln, keine Einstellungen erforderlich

  • 65 g/Min. Dampfleist., 200 g Dampfstoß

  • SteamGlide-Bügelsohle

  • Autom. Sicherheitsabschalt. + Anti-Kalk

  • Sicher für alle bügelbaren Stoffe

100 % sicher auf allen bügelbaren Kleidungsstücken

100 % sicher auf allen bügelbaren Kleidungsstücken

100 % sicher auf allen Stoffen, selbst den empfindlichsten wie Seide, Kaschmir, Wolle und Polyester. Unabhängige Testinstitute für Bügeleisen haben PerfectCare auf den empfindlichsten bügelbaren Stoffen getestet und bestätigen die herausragenden Bügelergebnisse.

100 % bedienungsfreundlich, keine Anpassungen erforderlich

100 % bedienungsfreundlich, keine Anpassungen erforderlich

100 % bedienungsfreundlich, keine Anpassungen erforderlich. Jetzt können Sie alle bügelbaren Kleidungsstücke nacheinander bügeln, ohne auf die Temperatur warten oder den Temperaturregler des Bügeleisens einstellen zu müssen.

100 %-ige Geschwindigkeit auf allen Stoffen, kein schnelleres Bügeleisen

100 %-ige Geschwindigkeit auf allen Stoffen, kein schnelleres Bügeleisen

100 %-ige Geschwindigkeit beim Bügeln, kein Sortieren der Wäsche erforderlich. Bügeln Sie alle Ihre Kleidungsstücke mit effektiverem Dampfstoß.

Technische Daten

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3.9

von 5

33

Bewertungen

03/08/2013

Österreich

Österreich

echt toll :-)

Bügelzeit wird total verkürzt, da man nichts mehr einstellen muss. Bügeleisen ist schön, nur etwas schwer - ich mag das!!!! Habe schon seit Jahren Bügeleisen von Philips und war immer zufrieden. Hoffe, dass das neue auch so lange hält wie das alte ( 12 Jahre und geht noch immer super - ist jetzt in Reserveposition ) . Würde es jederzeit wieder kaufen. Aufheizzeit dauert einige Sekunden - also nicht störend.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Xpress GC5060/27 Pressurised steam iron verfasst

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21/06/2013

Deutschland

Deutschland

Beste Dampfbügeleisen aller Zeiten

Dieses Dampfbügeleisen bügelt super gut & super schnell. Da man keine Temperatur an diesem Dampfbügeleisen ein stellen muss, bügel ich jetzt viel schneller & habe viel Zeit mit diesem Dampfbügeleisen gespart, auch wenn man Kinder hat. Bei vielen Bedruckungen benutze ich noch ein Bügeltuch. Bei Bedruckungen wo ich sicher bin, dass es nicht unter der Sohle kleben bleibt benutze ich kein Bügeltuch mehr. Dank des Wasserfilters von Philips mit den Kartuschen muss ich auch nicht mehr dass Wasser mischen, hälfte destilliertes Wasser & Leitungswasser. Jetzt muss ich nur noch den Wasserbehälter mit den Wasserfilterkartuschen benutzen und sonst überhaupt nichts mehr. Die Wasserfilterkanne & die Wasserfilterkartuschen hatte ich mir in der Zwischenzeit bei Amazon bestellt & gekauft, weil es kurz fristig bei Philips ausverkauft war.

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12/06/2013

Deutschland

Deutschland

top gerät

bin einfach sehr zufrieden mit dem gerät. bügelt sich sehr leicht und man braucht weniger zeit

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Diese Bewertung wurde für PerfectCare Xpress GC5060/02 Dampfbügeleisen verfasst

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