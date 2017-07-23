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Eingestellt

Azur Performer PlusDampfbügeleisen

GC4510/30

4
| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Schneller, einfacher und cleverer
Das Philips Dampfbügeleisen Azur Performer kombiniert Leistung mit Benutzerfreundlichkeit. Dieses Bügeleisen bietet dank Quick Calc Release Funktion für eine einfache Entkalkung, automatischer Dampfregelung und SteamGlide Plus Bügelsohle eine lang anhaltende Dampfleistung.
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Mit einfachem Calc Clean System

Schneller, einfacher und cleverer

  • 45 g/min Dampfausstoß, 170 g Dampfstoß

  • SteamGlide Plus Bügelsohle

  • Anti-Kalk

  • 2.400 Watt

2.400 W für schnelles Aufheizen des Bügeleisens

2.400 W für schnelles Aufheizen des Bügeleisens

Dank der 2.400 W heizt sich das Dampfbügeleisen Azur Performer Plus schnell auf und bietet eine starke Leistung für hervorragende Bügelergebnisse.

Dampfausstoß von bis zu 45 g/min für effektiveres Glätten

Dampfausstoß von bis zu 45 g/min für effektiveres Glätten

Der gleichmäßige Dampfausstoß von bis zu 45 g/min ist ideal zum Glätten aller Falten geeignet.

Dampfstoß von bis zu 170 g

Dampfstoß von bis zu 170 g

Die Dampfstoßfunktion kann zum vertikalen Bügeln und bei hartnäckigen Falten verwendet werden.

Technische Daten

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

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Bewertungen

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4.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

5
3
2
1

23/07/2017

België

België

topprodukt !

Buiten de weinige kleurkeuze en de plaats van het snoer aan het strijkijzer ( met mijn grote handen zit het een klein beetje in de weg en had het iets lager mogen staan)heb ik totaal niets aan te merken op dit strijkijzer !

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4510/30 Stoomstrijkijzer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4510/30 Stoomstrijkijzer verfasst

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