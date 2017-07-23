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Eingestellt
45 g/min Dampfausstoß, 170 g Dampfstoß
SteamGlide Plus Bügelsohle
Anti-Kalk
2.400 Watt
Dank der 2.400 W heizt sich das Dampfbügeleisen Azur Performer Plus schnell auf und bietet eine starke Leistung für hervorragende Bügelergebnisse.
Der gleichmäßige Dampfausstoß von bis zu 45 g/min ist ideal zum Glätten aller Falten geeignet.
Die Dampfstoßfunktion kann zum vertikalen Bügeln und bei hartnäckigen Falten verwendet werden.
Auszeichnungen
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
LangoVic51
23/07/2017
België
topprodukt !
Buiten de weinige kleurkeuze en de plaats van het snoer aan het strijkijzer ( met mijn grote handen zit het een klein beetje in de weg en had het iets lager mogen staan)heb ik totaal niets aan te merken op dit strijkijzer !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4510/30 Stoomstrijkijzer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4510/30 Stoomstrijkijzer verfasst