ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Main in-use photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960
  • Emotional Benefit Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960
  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Main in-use photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960
  • Emotional Benefit Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960

Eingestellt

1900 SeriesSteam Iron

GC1960/02

4.2

| (5) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Schneller - von Anfang bis Ende

Es gibt so viel mehr im Leben als Hausarbeit, daher willst du sie so schnell wie möglich erledigen. Dieses hochwertige Philips Bügeleisen GC1960/02 hat eine superschnelle Einfüll- und Entleerungsöffnung, eine spitze Bügelnase und eine gleitfähige Bügelsohle.

Alle Vorteile anzeigen

Bügeleisen mit schnellem Wassereinfüllen und -entleeren

Schneller - von Anfang bis Ende

  • Dampf 14g/min; 80g Dampfstoß

  • Blaue Ceralon Bügelsohle

  • Anti-Kalk

  • 1700 Watt

Bügelsohle mit Antihaftbeschichtung

Bügelsohle mit Antihaftbeschichtung

Die Bügelsohle des Philips Bügeleisens ist mit einer speziellen Antihaftbeschichtung ausgestattet, die auf allen Materialien eine optimale Gleitfähigkeit gewährleistet.

Doppelaktives Anti-Kalk-System verhindert Kalkbildung

Doppelaktives Anti-Kalk-System verhindert Kalkbildung

Das doppelaktive Anti-Kalk-System Ihres Philips Dampfbügeleisens verhindert Kalkablagerungen mithilfe von Anti-Kalk-Tabletten und einer benutzerfreundlichen Calc Clean Funktion.

Vertikaldampf zum Glätten hängender Stoffe

Vertikaldampf zum Glätten hängender Stoffe

Dieses Philips Bügeleisen hat eine Vertikaldampffunktion zum Glätten hängender Stoffe.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Bild von VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

5

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

27/06/2018

Nederland

Nederland

dit stoomstrijkijzer doet wieltje stoppenkast rustig draaien

Dit apparaat van 1700 watt laat mijn stroommetertje in mijn stoppenkast niet onrustig starten of stoppen. Met een eerder apparaat van een ander merk had ik deze ervaring wel! Dus dit stoomstrijkijzer is beter voor al mijn andere ingeschakelde elektrische apparaten!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 1900 series GC1960 Stoomstrijkijzer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 1900 series GC1960 Stoomstrijkijzer verfasst

29/06/2015

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Prijs kwaliteit is goed

Het strijkijzer is licht je moet alles wel aan twee kanten strijken. Mijn vorige strijkijzer was beter. Maar deze voldoet goed voor wat het koste.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 1900 series GC1960 Stoomstrijkijzer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 1900 series GC1960 Stoomstrijkijzer verfasst

12/12/2013

België

België

Dit is een zeer goed product

Het werkt prima en is zeer gebruiksvriendelijk. Ik ondervind enkel een beetje hinder om het op te bergen, want het snoer is zeer stug en laat zich niet gemakkelijk oprollen. Het zou misschien een aanrader zijn om aan de achterkant van het ijzer een plaats te voorzien waar het snoer kan opgerold worden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 1900 series GC1960 Stoomstrijkijzer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 1900 series GC1960 Stoomstrijkijzer verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.