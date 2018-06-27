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Eingestellt
Schneller - von Anfang bis Ende
Es gibt so viel mehr im Leben als Hausarbeit, daher willst du sie so schnell wie möglich erledigen. Dieses hochwertige Philips Bügeleisen GC1960/02 hat eine superschnelle Einfüll- und Entleerungsöffnung, eine spitze Bügelnase und eine gleitfähige Bügelsohle.
Dampf 14g/min; 80g Dampfstoß
Blaue Ceralon Bügelsohle
Anti-Kalk
1700 Watt
Die Bügelsohle des Philips Bügeleisens ist mit einer speziellen Antihaftbeschichtung ausgestattet, die auf allen Materialien eine optimale Gleitfähigkeit gewährleistet.
Das doppelaktive Anti-Kalk-System Ihres Philips Dampfbügeleisens verhindert Kalkablagerungen mithilfe von Anti-Kalk-Tabletten und einer benutzerfreundlichen Calc Clean Funktion.
Dieses Philips Bügeleisen hat eine Vertikaldampffunktion zum Glätten hängender Stoffe.
Auszeichnungen
4.2
von 5
5
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
SuzanneT
27/06/2018
Nederland
dit stoomstrijkijzer doet wieltje stoppenkast rustig draaien
Dit apparaat van 1700 watt laat mijn stroommetertje in mijn stoppenkast niet onrustig starten of stoppen. Met een eerder apparaat van een ander merk had ik deze ervaring wel! Dus dit stoomstrijkijzer is beter voor al mijn andere ingeschakelde elektrische apparaten!
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Kittekat
29/06/2015
Nederland
Verifizierter Käufer
Prijs kwaliteit is goed
Het strijkijzer is licht je moet alles wel aan twee kanten strijken. Mijn vorige strijkijzer was beter. Maar deze voldoet goed voor wat het koste.
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Mieke49
12/12/2013
België
Dit is een zeer goed product
Het werkt prima en is zeer gebruiksvriendelijk. Ik ondervind enkel een beetje hinder om het op te bergen, want het snoer is zeer stug en laat zich niet gemakkelijk oprollen. Het zou misschien een aanrader zijn om aan de achterkant van het ijzer een plaats te voorzien waar het snoer kan opgerold worden.
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