Da meine Schwester so ein ähnliches Bügeleisen von Philips hat war mir klar, dass ich auch eins möchte. Im Lieferumfang waren das Bügeleisen, ein Kabelhalter zur Befestigung am Bügelbrett, ein Messbecher und eine Anleitung (+ Schnellstart Anleitung). Das Gewicht ist super - ich bin schon immer der Meinung gewesen, diese leichten Bügeleisen sind nichts. Dieses hier ist zwar schwer, aber beim bügeln merkt man das nicht. Auch die mitgelieferte Kabelführung finde ich sehr gut. Ich hatte früher eine die am Bügelbrett fest war und die war eine Katastrophe. Das einfüllen von Wasser ist durch die besonders große Öffnung sehr komfortabel, da war mein altes eine Katastrophe. Über die Größe des Wassertanks kann man streiten. Ich finde ihn ok, größer wäre aber auch nicht schlecht. Das Kabel ist ebenfalls angenehm lang und für mich mehr als ausreichend. Die Inbetriebnahme ist denkbar einfach und gut beschrieben - Wasser einfüllen, Deckel schließen, einstecken, warten bis es nicht mehr blickt und fertig. Zum einstellen des Dampfes, gibt es einen Schieber, der in 3 Positionen einrastet. - Position 1 ohne Dampf - Position 2 Eco Modus mit dauerhaft wenig Dampf - Position 3 dauerhaft viel Dampf. Zudem gibt es noch einen „Drücker“ um einen gezielten zusätzlichen Dampfstoß auszulösen. Dieser ist, meiner Meinung nach, sehr gut positioniert und kann einfach bedient werden. Das besondere, es gibt keine Temperaturanzeige oder -regler!! Zum bügeln selbst, kann ich nur sagen - S U P E R ! ! ! Genau so ein Bügeleisen habe ich mir immer gewünscht. Es gleitet super über den Stoff egal welches Material es ist! Ich habe - rein aus Gewohnheit - dreimal die Temperatur regeln wollen. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Ich habe mein altes Bügeleisen sofort weggeräumt und werde nur noch das Perfect Care Azur benutzen.