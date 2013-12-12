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Eingestellt

PerfectCare AzurDampfbügeleisen

GC4918/30

4.5

| (47) Bewertungen | 96% empfehlen dieses Produkt.

2 Auszeichnungen

Sorgenfreies Bügeln, keine Einstellungen erforderlich

Bügele von Seide über Leinen und Baumwolle bis hin zu Kaschmir alles in beliebiger Reihenfolge – und das, ohne die Temperatur anpassen zu müssen. Das PerfectCare Azur liefert perfekte Ergebnisse, ohne dass die Gefahr besteht, dass Kleidung versengt wird oder glänzt. Bügeln ist jetzt einfacher denn je.

Alle Vorteile anzeigen

Perfektes Bügeln

Sorgenfreies Bügeln, keine Einstellungen erforderlich

  • 50 g/min Dampfausstoß, 200 g Dampfstoß

  • T-ionicGlide Bügelsohle

  • Automatische Sicherheitsabschaltung + Anti-Kalk

  • Sicher auf allen bügelbaren Stoffen

OptimalTEMP Technologie: perfekte Kombination aus Temperatur und Dampf

OptimalTEMP Technologie: perfekte Kombination aus Temperatur und Dampf

Die neueste Revolution beim Bügeln, für die perfekte Kombination aus Dampf und Temperatur. Es ermöglicht schnelles Bügeln und großartige Ergebnisse bei hartnäckigen Falten, und es ist kein Voreinstellen erforderlich. Zudem ist es sicher auf allen bügelbaren Stoffen. Die perfekte Kombination aus Dampf und Temperatur aufgrund von: 1) Smart Control-Prozessor für die richtige Temperatureinstellung 2) HeatFlow Technologie für ein ausgeglichenes Verhältnis von Dampf und Temperatur.

100 % sicher auf allen bügelbaren Kleidungsstücken

100 % sicher auf allen bügelbaren Kleidungsstücken

100 % sicher auf allen Stoffen, selbst den empfindlichsten wie Seide, Kaschmir, Wolle und Polyester. Unabhängige Testinstitute für Bügeleisen haben PerfectCare auf den empfindlichsten bügelbaren Stoffen getestet und bestätigen die herausragenden Bügelergebnisse.

100%ige Geschwindigkeit auf allen Stoffen, eines der schnellsten Dampfbügeleisen

100%ige Geschwindigkeit beim Bügeln, kein Vorsortieren der Wäsche erforderlich. Bügele alle deine Kleidungsstücke mit effektiverem Dampfausstoß.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.5

von 5

47

Bewertungen

96%

empfehlen dieses Produkt.

2

12/12/2013

Deutschland

Deutschland

Bügelpartner

Als angenehm habe ich als erstes die kurze Lieferzeit von Philips empfunden. Das Dampfbügeleisen kommt mit einer Kurzbedienungsanleitung und ist nach Wasser Einfüllung und Stromversorgung sofort einsatzbereit. Das Perfect Care Azur gleitet sehr gut über alle Kleidungsstücke, glättet die Wäsche super. Kanten, Knöpfe und Reißverschlüsse stellen kein Problem dar. Das Gewicht des Bügeleisens ist nicht nennenswert. Im Vergleich zu meinem alten Dampfbügeleisen geht die Arbeit fast wie von selbst und es bleibt mehr Zeit für die Familie. Eine weiteren Vorteil sehe ich darin das keine Wasserspuren und Kalkablagerungen auf der Wäsche zu finden sind. Das Wasser wird komplett in Dampf umgewandelt. Mein Fazit: Ich konnte das Gerät nun ausgiebig Testen und bin super begeistert von meinen neuen Bügelpartner. Alle Versprechen des Herstellers sind super erfüllt. leichtes gleiten, keine Kalk und Wasserspuren, super schnelles bügeln durch perfekte Sohle, leichtes einfüllen des Wassers

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Azur GC4918/30 Dampfbügeleisen verfasst

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10/11/2013

Deutschland

Deutschland

Mein neuer Bügelpartzner

Als angenehm habe ich als erstes die kurze Lieferzeit von Philips empfunden. Das Dampfbügeleisen kommt mit einer Kurzbedienungsanleitung und ist nach Wasser Einfüllung und Stromversorgung sofort einsatzbereit. Das Perfect Care Azur gleitet sehr gut über alle Kleidungsstücke, glättet die Wäsche super. Kanten, Knöpfe und Reißverschlüsse stellen kein Problem dar. Das Gewicht des Bügeleisens ist nicht nennenswert. Im Vergleich zu meinem alten Dampfbügeleisen geht die Arbeit fast wie von selbst und es bleibt mehr Zeit für die Familie. Eine weiteren Vorteil sehe ich darin das keine Wasserspuren und Kalkablagerungen auf der Wäsche zu finden sind. Das Wasser wird komplett in Dampf umgewandelt. Mein Fazit: Ich konnte das Gerät nun ausgiebig Testen und bin super begeistert von meinen neuen Bügelpartner. Alle Versprechen des Herstellers sind super erfüllt.

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07/11/2013

Deutschland

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Easy Bügeln

Normalerweise erledige ich Zuhause die Bügelarbeit mit einer Bügelstation. Bügelbrett mit Absaugvorrichtung und integrierter Dampfbügelstation. Als extra habe ich dazu eine Teflonsohle um Glanzstellen bei bestimmten Stoffen zu vermeiden. Dies schon mal als Anmerkung am Rande. Ich war von der schnellen Lieferung des Perfekt Azur schon mal sehr angetan. wie es immer so ist, wenn man etwas bestellt und es so schnell wie möglich Testen will. Das Bügeleisen hat zwar ein gewisses Gewicht, was mir persönlich nichts ausmacht, da mein anderes Bügeleisen auch kein Leichtgewicht darstellt. Mein Haushalt besteht aus Wäschebergen von 3 Personen, wobei mein Mann täglich T-Shirt und Hemd trägt. Da kommt einiges zusammen. Also ran an das Werk. Nach der Kurzanleitung , Wasser einfüllen, Stecker rein und los geht´s. Was soll ich sagen: kein Vorssortieren der Wäsche da es den Stoff erkennt, normales Leitungswasser einfüllen, und Bügeln. Ich war sehr positiv überrascht. Mühelos gleitet das Eisen über die Wäsche und glättet in null komma nix. Herrlich wie einfach Bügeln jetzt geht. Das Nachfüllen des Wassers ist total easy und nicht wie bei der Bügelstation mit Wartezeit verbunden. Ich habe meine Wäsche noch nie so schnell gebügelt und es macht mir enorm viel Spaß. Also ich habe das PerfectCareAzur behalten und gebe es nicht mehr her. Dafür aber meine Bügelstation!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Azur GC4918/30 Dampfbügeleisen verfasst

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