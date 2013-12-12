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Eingestellt
Sorgenfreies Bügeln, keine Einstellungen erforderlich
Bügele von Seide über Leinen und Baumwolle bis hin zu Kaschmir alles in beliebiger Reihenfolge – und das, ohne die Temperatur anpassen zu müssen. Das PerfectCare Azur liefert perfekte Ergebnisse, ohne dass die Gefahr besteht, dass Kleidung versengt wird oder glänzt. Bügeln ist jetzt einfacher denn je.
50 g/min Dampfausstoß, 200 g Dampfstoß
T-ionicGlide Bügelsohle
Automatische Sicherheitsabschaltung + Anti-Kalk
Sicher auf allen bügelbaren Stoffen
Die neueste Revolution beim Bügeln, für die perfekte Kombination aus Dampf und Temperatur. Es ermöglicht schnelles Bügeln und großartige Ergebnisse bei hartnäckigen Falten, und es ist kein Voreinstellen erforderlich. Zudem ist es sicher auf allen bügelbaren Stoffen. Die perfekte Kombination aus Dampf und Temperatur aufgrund von: 1) Smart Control-Prozessor für die richtige Temperatureinstellung 2) HeatFlow Technologie für ein ausgeglichenes Verhältnis von Dampf und Temperatur.
100 % sicher auf allen Stoffen, selbst den empfindlichsten wie Seide, Kaschmir, Wolle und Polyester. Unabhängige Testinstitute für Bügeleisen haben PerfectCare auf den empfindlichsten bügelbaren Stoffen getestet und bestätigen die herausragenden Bügelergebnisse.
100%ige Geschwindigkeit beim Bügeln, kein Vorsortieren der Wäsche erforderlich. Bügele alle deine Kleidungsstücke mit effektiverem Dampfausstoß.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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Auszeichnungen
4.5
von 5
47
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
blume1
12/12/2013
Deutschland
Bügelpartner
Als angenehm habe ich als erstes die kurze Lieferzeit von Philips empfunden. Das Dampfbügeleisen kommt mit einer Kurzbedienungsanleitung und ist nach Wasser Einfüllung und Stromversorgung sofort einsatzbereit. Das Perfect Care Azur gleitet sehr gut über alle Kleidungsstücke, glättet die Wäsche super. Kanten, Knöpfe und Reißverschlüsse stellen kein Problem dar. Das Gewicht des Bügeleisens ist nicht nennenswert. Im Vergleich zu meinem alten Dampfbügeleisen geht die Arbeit fast wie von selbst und es bleibt mehr Zeit für die Familie. Eine weiteren Vorteil sehe ich darin das keine Wasserspuren und Kalkablagerungen auf der Wäsche zu finden sind. Das Wasser wird komplett in Dampf umgewandelt. Mein Fazit: Ich konnte das Gerät nun ausgiebig Testen und bin super begeistert von meinen neuen Bügelpartner. Alle Versprechen des Herstellers sind super erfüllt. leichtes gleiten, keine Kalk und Wasserspuren, super schnelles bügeln durch perfekte Sohle, leichtes einfüllen des Wassers
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Azur GC4918/30 Dampfbügeleisen verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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blume1
10/11/2013
Deutschland
Mein neuer Bügelpartzner
Als angenehm habe ich als erstes die kurze Lieferzeit von Philips empfunden. Das Dampfbügeleisen kommt mit einer Kurzbedienungsanleitung und ist nach Wasser Einfüllung und Stromversorgung sofort einsatzbereit. Das Perfect Care Azur gleitet sehr gut über alle Kleidungsstücke, glättet die Wäsche super. Kanten, Knöpfe und Reißverschlüsse stellen kein Problem dar. Das Gewicht des Bügeleisens ist nicht nennenswert. Im Vergleich zu meinem alten Dampfbügeleisen geht die Arbeit fast wie von selbst und es bleibt mehr Zeit für die Familie. Eine weiteren Vorteil sehe ich darin das keine Wasserspuren und Kalkablagerungen auf der Wäsche zu finden sind. Das Wasser wird komplett in Dampf umgewandelt. Mein Fazit: Ich konnte das Gerät nun ausgiebig Testen und bin super begeistert von meinen neuen Bügelpartner. Alle Versprechen des Herstellers sind super erfüllt.
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Azur GC4918/30 Dampfbügeleisen verfasst
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pebbels65
07/11/2013
Deutschland
Easy Bügeln
Normalerweise erledige ich Zuhause die Bügelarbeit mit einer Bügelstation. Bügelbrett mit Absaugvorrichtung und integrierter Dampfbügelstation. Als extra habe ich dazu eine Teflonsohle um Glanzstellen bei bestimmten Stoffen zu vermeiden. Dies schon mal als Anmerkung am Rande. Ich war von der schnellen Lieferung des Perfekt Azur schon mal sehr angetan. wie es immer so ist, wenn man etwas bestellt und es so schnell wie möglich Testen will. Das Bügeleisen hat zwar ein gewisses Gewicht, was mir persönlich nichts ausmacht, da mein anderes Bügeleisen auch kein Leichtgewicht darstellt. Mein Haushalt besteht aus Wäschebergen von 3 Personen, wobei mein Mann täglich T-Shirt und Hemd trägt. Da kommt einiges zusammen. Also ran an das Werk. Nach der Kurzanleitung , Wasser einfüllen, Stecker rein und los geht´s. Was soll ich sagen: kein Vorssortieren der Wäsche da es den Stoff erkennt, normales Leitungswasser einfüllen, und Bügeln. Ich war sehr positiv überrascht. Mühelos gleitet das Eisen über die Wäsche und glättet in null komma nix. Herrlich wie einfach Bügeln jetzt geht. Das Nachfüllen des Wassers ist total easy und nicht wie bei der Bügelstation mit Wartezeit verbunden. Ich habe meine Wäsche noch nie so schnell gebügelt und es macht mir enorm viel Spaß. Also ich habe das PerfectCareAzur behalten und gebe es nicht mehr her. Dafür aber meine Bügelstation!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Azur GC4918/30 Dampfbügeleisen verfasst
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