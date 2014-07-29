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Eingestellt
Schnell von Anfang an
Mit diesem EasySpeed Plus Bügeleisen bügeln Sie dank folgender Merkmale noch schneller: Dreifache Präzisionsspitze, gleichmäßige Wärmeverteilung entlang der Bügelsohle und konstanter Dampfausstoß.
20 g/min Dampfleistung, 90 g Dampfstoß
Antihaftbeschichtete Bügelsohle
Anti-Kalk
2.000 Watt
Leistung von bis zu 2.000 W für konstant hohen Dampfausstoß
Der Dampfstoß des Bügeleisens von 90 g ermöglicht ein müheloses Glätten auch von hartnäckigen Falten.
Konstanter Dampfausstoß von bis zu 25 g/min für effektiveres Glätten
Auszeichnungen
5.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Doremina
29/07/2014
Deutschland
Super schnell!
Das funktioniert wirklich schnell und bequem. Ich empfehle!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasySpeed GC1022/40 Dampfbügeleisen verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasySpeed GC1022/40 Dampfbügeleisen verfasst
Berber42
02/06/2016
Nederland
Verifizierter Käufer
Voldoet volkomen aan de verlangde verwachting
Artikel bewust gekocht, gezien de goede ervaring uit het verleden met Philips stoomstrijkers. Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasySpeed GC1022/40 Stoomstrijkijzer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasySpeed GC1022/40 Stoomstrijkijzer verfasst