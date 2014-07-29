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  • Schnell von Anfang an

Eingestellt

EasySpeedDampfbügeleisen

GC1022/40

5

| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Schnell von Anfang an

Mit diesem EasySpeed Plus Bügeleisen bügeln Sie dank folgender Merkmale noch schneller: Dreifache Präzisionsspitze, gleichmäßige Wärmeverteilung entlang der Bügelsohle und konstanter Dampfausstoß.

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3 Funktionen für schnelleres Bügeln

Schnell von Anfang an

  • 20 g/min Dampfleistung, 90 g Dampfstoß

  • Antihaftbeschichtete Bügelsohle

  • Anti-Kalk

  • 2.000 Watt

Leistung von bis zu 2.000 W für konstant hohen Dampfausstoß

Leistung von bis zu 2.000 W für konstant hohen Dampfausstoß

Leistung von bis zu 2.000 W für konstant hohen Dampfausstoß

Dampfstoß bis zu 90 g zum Glätten hartnäckiger Falten

Dampfstoß bis zu 90 g zum Glätten hartnäckiger Falten

Der Dampfstoß des Bügeleisens von 90 g ermöglicht ein müheloses Glätten auch von hartnäckigen Falten.

Konstanter Dampfausstoß von bis zu 25 g/min für effektiveres Glätten

Konstanter Dampfausstoß von bis zu 25 g/min für effektiveres Glätten

Konstanter Dampfausstoß von bis zu 25 g/min für effektiveres Glätten

Technische Daten

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Auszeichnungen

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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5.0

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
2
1

29/07/2014

Deutschland

Deutschland

Super schnell!

Das funktioniert wirklich schnell und bequem. Ich empfehle!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasySpeed GC1022/40 Dampfbügeleisen verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasySpeed GC1022/40 Dampfbügeleisen verfasst

02/06/2016

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Voldoet volkomen aan de verlangde verwachting

Artikel bewust gekocht, gezien de goede ervaring uit het verleden met Philips stoomstrijkers. Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasySpeed GC1022/40 Stoomstrijkijzer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasySpeed GC1022/40 Stoomstrijkijzer verfasst

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