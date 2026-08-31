Beste Ergebnisse – Tag für Tag

Für jederzeit großartige Ergebnisse benötigen Sie ein Bügeleisen, das Sie nie im Stich lässt. Mit seiner neuen SteamGlide Bügelsohle, einer Leistung von 2000 W für konstant hohen Dampfausstoß sowie Entkalkertabletten ist dieses Philips Bügeleisen GC2820/02 nicht nur praktisch, sondern auch dauerhaft qualitativ hochwertig!