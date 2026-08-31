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Eingestellt
GC2820/02
Beste Ergebnisse – Tag für Tag
Für jederzeit großartige Ergebnisse benötigen Sie ein Bügeleisen, das Sie nie im Stich lässt. Mit seiner neuen SteamGlide Bügelsohle, einer Leistung von 2000 W für konstant hohen Dampfausstoß sowie Entkalkertabletten ist dieses Philips Bügeleisen GC2820/02 nicht nur praktisch, sondern auch dauerhaft qualitativ hochwertig!
30 g/min Dampfleist., 90 g Dampfstoß
SteamGlide Bügelsohle
Anti-Kalk
2.000 Watt
Die SteamGlide Bügelsohle ist die beste Bügelsohle von Philips für dein Dampfbügeleisen. Sie verfügt über eine ausgezeichnete Kratzfestigkeit, sehr gute Gleiteigenschaften und ist zudem leicht zu reinigen.
Der Dampfstoß des Bügeleisens von 90 g ermöglicht ein müheloses Glätten auch von hartnäckigen Falten.
Nach einer gewissen Zeit bildet sich in Ihrem Bügeleisen Kalk. Diese Tabletten zerkleinern den Kalk, sodass Sie Ihr Bügeleisen ganz leicht reinigen können. Diese Reinigung sollten Sie einmal im Monat vornehmen.
Auszeichnungen
Bewertungen