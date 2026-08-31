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Eingestellt

Dampfbügeleisen

GC2820/02

1 Auszeichnung

Beste Ergebnisse – Tag für Tag

Für jederzeit großartige Ergebnisse benötigen Sie ein Bügeleisen, das Sie nie im Stich lässt. Mit seiner neuen SteamGlide Bügelsohle, einer Leistung von 2000 W für konstant hohen Dampfausstoß sowie Entkalkertabletten ist dieses Philips Bügeleisen GC2820/02 nicht nur praktisch, sondern auch dauerhaft qualitativ hochwertig!

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Bügeleisen mit neuer SteamGlide Bügelsohle

Beste Ergebnisse – Tag für Tag

  • 30 g/min Dampfleist., 90 g Dampfstoß

  • SteamGlide Bügelsohle

  • Anti-Kalk

  • 2.000 Watt

SteamGlide – Premium-Bügelsohle von Philips

SteamGlide – Premium-Bügelsohle von Philips

Die SteamGlide Bügelsohle ist die beste Bügelsohle von Philips für dein Dampfbügeleisen. Sie verfügt über eine ausgezeichnete Kratzfestigkeit, sehr gute Gleiteigenschaften und ist zudem leicht zu reinigen.

Dampfstoß bis zu 90 g zum Glätten hartnäckiger Falten

Dampfstoß bis zu 90 g zum Glätten hartnäckiger Falten

Der Dampfstoß des Bügeleisens von 90 g ermöglicht ein müheloses Glätten auch von hartnäckigen Falten.

Diese Tabletten zerkleinern den Kalk, sodass Sie ihn einfach ausspülen können.

Nach einer gewissen Zeit bildet sich in Ihrem Bügeleisen Kalk. Diese Tabletten zerkleinern den Kalk, sodass Sie Ihr Bügeleisen ganz leicht reinigen können. Diese Reinigung sollten Sie einmal im Monat vornehmen.

Technische Daten

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